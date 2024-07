(Paris) Le trafic ferroviaire reste perturbé samedi matin en France sur les axes Nord, Ouest et Sud-Ouest, au lendemain d’actions de sabotage contre le réseau à grande vitesse avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui n’ont pas été revendiquées.

Agence France-Presse

Si la situation s’améliore, la circulation des trains restera perturbée samedi. En moyenne, sept TGV sur 10 vont circuler sur les axes Nord, Bretagne (Ouest du pays) et Sud-Ouest, avec des retards moyens de 1 à 2 heures, a annoncé la compagnie ferroviaire nationale, la SNCF, samedi matin.

Le trafic sera encore perturbé dimanche « sur l’axe Nord » mais il « devrait s’améliorer sur l’axe Atlantique pour les retours de week-end », a-t-elle précisé.

La circulation a repris normalement sur la ligne à grande vitesse en direction de l’est du pays, et « tous les transports d’équipes et accrédités » pour les Jeux seront assurés, selon la SNCF.

PHOTO ABDESSLAM MIRDASS, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photographie montre les tableaux de départ annonçant les retards des services ferroviaires à la gare de Strasbourg, le 26 juillet.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, des câbles de fibre optique passant à proximité des voies et garantissant la transmission d’informations de sécurité pour les conducteurs (feux rouges, aiguillages…) ont été coupés et incendiés à divers endroits du réseau.

Une opération « bien préparée », organisée par une « même structure », selon une source proche de l’enquête. Pour l’heure, aucune revendication n’a été reçue.

Ces actes de sabotage coordonnés se sont produits alors que de nombreux voyageurs avaient prévu de rallier la capitale pour assister à l’ouverture des Jeux, tandis que d’autres partaient ou revenaient de leurs vacances estivales.

Ils ont provoqué une pagaille monstre dans les gares vendredi, la SNCF estimant que les déplacements de 800 000 voyageurs prévus pendant le week-end allaient être affectés.

Toutefois les agents de la compagnie ferroviaire nationale ont « travaillé toute la nuit dans des conditions difficiles sous la pluie pour permettre une amélioration des circulations » des trains à grande vitesse « sur les axes touchés par les actes de sabotage » et un retour à la normale le plus rapide possible, a-t-elle expliqué samedi matin.

PHOTO THIBAUD MORITZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Des employés de la compagnie ferroviaire SNCF s'adressent aux passagers attendant le départ de leur train à la gare Montparnasse de Paris, le 26 juillet.

Malgré ces efforts, le voyage s’annonce pénible pour Kathleen Cuvellier, qui s’apprête à monter dans un train pour Paris au départ de la gare de Lille (Nord). Pour son fils de deux ans et son petit bichon, « ça va être l’enfer ». Ils partent en vacances à Avignon (Sud-Est). « J’étais sur 4 heures de trajet et je vais mettre 7 heures », résume-t-elle.

Situation exceptionnelle oblige, en gare, des agents SNCF ont fait preuve de souplesse, laissant entrer davantage de personnes que de places assises dans les trains ou s’abstenant de contrôler des billets.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour « détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » notamment. Des investigations qui mobilisent plus de 50 enquêteurs de la gendarmerie.