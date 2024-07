(Moscou) La Russie a revendiqué samedi la prise d’un nouveau village dans l’est de l’Ukraine, où elle poursuit sa lente poussée depuis des mois sans réaliser à ce stade de percée majeure.

Agence France-Presse

« Les unités du groupement de troupes Centre ont libéré la localité de Lozouvatské », a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Cette localité est située à l’est de la ville de Pokrovsk, dans le secteur d’Otcheretyné, où les troupes russes ont progressé relativement rapidement ces derniers mois.

La Russie grignote du terrain depuis l’échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 et la chute de la forteresse d’Avdiïvka en février.

Les troupes russes font face à des forces ukrainiennes qui manquent d’armes et de munitions avec le délitement de l’aide occidentale et qui peinent à recruter de nouveaux soldats du fait d’une mobilisation poussive.

Des bombardements russes ont également tué un adolescent de 14 ans et fait 12 blessés, dont six enfants, dans la région de Soumy (nord), tué une personne dans celle de Kharkiv (nord-est) et une autre dans celle de Kherson (sud) et fait cinq blessés dans celle de Donetsk (est), selon leurs autorités respectives.

Côté russe, des frappes ukrainiennes ont causé la mort d’un civil dans le village de Bochkovka, dans la région de Belgorod, ciblée quasi quotidiennement par les forces de Kyiv, a indiqué le gouverneur Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Une source au sein de la défense ukrainienne a aussi assuré que Kyiv a attaqué à l’aide de drones durant la nuit une raffinerie et trois aérodromes en Russie, dans les régions de Saratov, Riazan et Mourmansk.

Cette source a aussi assuré que trois hélicoptères militaires russes avaient été visés par des « actes de sabotage », un à Samara et deux autres dans la région de Moscou.

Le ministère russe de la Défense a de son côté rapporté avoir détruit plusieurs drones ukrainiens au cours de la nuit et dans la journée de samedi.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a assuré cette semaine que Kyiv était prête à négocier la paix avec la Russie si celle-ci le faisait de « bonne foi ».

Moscou a de son côté évoqué des déclarations « contradictoires » des responsables ukrainiens à ce sujet. Le président russe Vladimir Poutine a proposé que l’Ukraine cède quatre régions du pays à la Russie et renonce à intégrer l’OTAN en échange de la fin des combats.