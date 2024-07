Keir Starmer reçoit l’Europe pour parler sécurité et immigration

(Londres) Le premier ministre britannique Keir Starmer a conclu jeudi une réunion avec plus de 40 dirigeants européens dans la campagne anglaise, pour relancer les relations entre le Royaume-Uni et le continent, insistant sur le soutien à l’Ukraine et la lutte contre l’immigration illégale.