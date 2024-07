(Londres) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé vendredi ses alliés à lever les « restrictions » imposées à Kyiv sur l’usage des armes occidentales contre la Russie, dans un discours devant un conseil des ministres exceptionnel du gouvernement britannique.

Agence France-Presse

Le président ukrainien, qui combat la Russie depuis plus de deux ans, est le premier dirigeant étranger à s’adresser en personne aux ministres britanniques depuis 1997, quand le premier ministre travailliste Tony Blair avait convié le président américain Bill Clinton.

Accueilli par une ovation debout des ministres britanniques, Volodymyr Zelensky a appelé Keir Starmer à « faire preuve de leadership » pour que le Royaume-Uni et les autres alliés de Kyiv « lèvent les restrictions » aux frappes sur le sol russe.

Plusieurs pays de l’OTAN imposent des restrictions à l’usage des armes qu’ils fournissent à l’Ukraine, en particulier les missiles à longue portée. Certains s’opposent à ce qu’elles servent à frapper le sol russe, ou autorisent seulement de viser certains objectifs précis en périphérie du territoire russe.

« Nous avons besoin de cette étape, une étape qui contraindra la Russie à chercher la paix », a affirmé Volodymyr Zelensky.

En amont du sommet de l’OTAN la semaine dernière, Keir Starmer avait réitéré la position britannique qui est d’accord pour que l’Ukraine utilise des missiles fournis par le Royaume-Uni pour frapper des cibles russes « à des fins préventives ».

Un peu plus tôt vendredi, le président ukrainien a eu un échange bilatéral avec le premier ministre britannique Keir Starmer, dans lequel il a remercié Londres pour son soutien à Kyiv depuis l’invasion russe de février 2022.

« Merci pour l’invitation, le privilège qui m’est fait d’être ici », a déclaré Volodymyr Zelensky à Keir Starmer, qui a réitéré jeudi le soutien du Royaume-Uni à Kyiv « aussi longtemps qu’il le faudra », à l’occasion d’une réunion de la Communauté politique européenne (CPE), près d’Oxford en Angleterre.

Le président ukrainien, invité de ce sommet avec une quarantaine de dirigeants européens, a appelé l’Europe à « l’unité » contre l’invasion de son pays, demandant à ses alliés de renforcer leur aide militaire.

Vendredi, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont également signé un traité visant à renforcer les capacités industrielles de défense du Royaume-Uni et de l’Ukraine, et à accroître la production de matériel militaire et d’armement.