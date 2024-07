(Paris) Le camp d’Emmanuel Macron, pourtant arrivé derrière la gauche aux élections législatives françaises, a remporté la présidence de l’Assemblée nationale, une victoire surtout symbolique qui ne préfigure pas forcément d’un futur gouvernement de coalition.

Anne RENAUT Agence France-Presse

Yaël Braun-Pivet a été réélue jeudi à la présidence de la chambre basse du Parlement avec seulement 13 voix d’avance sur le candidat du Nouveau Front populaire (coalition rassemblant socialistes, écologistes, communistes et gauche radicale), le communiste André Chassaigne. À l’unisson de son camp, celui-ci a crié au « vol » des résultats des élections législatives.

Le président français a félicité la gagnante qui veillera, selon lui, « à l’expression de la diversité des sensibilités », alors que l’Assemblée est à présent divisée en trois blocs (gauche, centre et extrême droite), dont aucun n’a la majorité absolue ni de majorité relative forte.

« Le gain est symbolique » pour le camp présidentiel, selon le constitutionnaliste Benjamin Morel, parce que le président de l’Assemblée « n’a pas autant de pouvoir qu’on le dit ». Par ailleurs, Mme Braun-Pivet, qui occupe cette fonction depuis 2022, sort « fragilisée », avec une majorité « très volatile » et sans chef de groupe majoritaire identifié sur lequel elle pourrait s’appuyer.

« Acte de décès »

Dans l’entourage du chef de l’État, on rappelle vouloir attendre la structuration de la nouvelle Assemblée, qui s’achève samedi avec la répartition des autres postes clés de l’institution, mais aussi le travail « sur le fond » entamé par les groupes parlementaires avant d’envisager de former un nouveau gouvernement.

Or l’entente présumée du camp présidentiel avec le groupe de droite dirigé par Laurent Wauquiez, qui a retiré son candidat au second tour au profit de Mme Braun-Pivet, fait que les macronistes devront céder à celui-ci d’autres postes clés à l’Assemblée. « On aura moins de choses », concède un député macroniste.

Même si « le Pacte législatif » proposé par Laurent Wauquier aboutissait à un pacte de gouvernement sans participation, ce dernier resterait loin numériquement de la majorité absolue (289 élus). Même en ajoutant les 21 députés du groupe centriste indépendant Liot. En outre, une alliance avec la droite « trahirait le projet du dépassement » originel d’Emmanuel Macron, estime l’ancien ministre Clément Beaune.

L’élection à la présidence de l’Assemblée vise en fait à « acter l’acte de décès du Nouveau front populaire à Matignon », analyse un conseiller de l’exécutif. « Il fallait d’abord montrer que la gauche n’avait pas gagné », renchérit un poids lourd de la majorité, sinon Emmanuel Macron « aurait été obligé de nommer un NFP » au poste de premier ministre.

Au scrutin pour la présidence de l’Assemblée, les macronistes, la droite et Liot ont réuni « plus de voix » que la gauche, a d’ailleurs pointé l’ex-première ministre Elisabeth Borne vendredi sur la radio RTL.

« Mauvais esprit »

Cette élection a montré que « l’abstention bienveillante du Rassemblement national (extrême droite) n’est jamais acquise », puisque le parti de Marine Le Pen a maintenu son candidat, et que l’alliance de gauche a « tenu malgré tout » voire s’est « solidifiée dans l’opposition » après son échec, analyse Benjamin Morel. « La perspective d’une dislocation du NFP et d’un rapprochement » du parti socialiste avec le camp présidentiel pour éventuellement gouverner ensemble « n’a pas fait de progrès » jeudi.

L’élection de Mme Braun-Pivet a aussi « enterré le front républicain » visant à empêcher l’extrême droite de parvenir au pouvoir grâce à des désistements, qui a pourtant permis à plusieurs macronistes d’être élus députés et aurait pu être la base d’une coalition gouvernementale, observe le politologue Vincent Martigny.

Un proche d’Emmanuel Macron assure « qu’on a déjà dialogué avec la droite républicaine pour la présidence de l’Assemblée et qu’on est ouvert [à d’autres] parmi les forces républicaines ». Cependant, pour M. Martigny, « c’est le mauvais esprit du dépassement en disant “travaillons avec ceux qui veulent travailler avec nous” ».

La gauche s’est, elle, montrée « incapable d’élargir sa base » (André Chassaigne n’a gagné que 7 voix entre le premier et le troisième tour de l’élection à la présidence de l’Assemblée) pour éventuellement « nouer un partenariat » avec l’aile gauche de la macronie, observe ce professeur de science politique.

Il faudra donc au final « des ministres moins politiques », ajoute une source gouvernementale. Voire de simples « personnalités ».