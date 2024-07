(Londres) Cinq militants écologistes de Just Stop Oil, dont le cofondateur de ce groupe, ont été condamnés jeudi à Londres à des peines de 4 et 5 ans de prison pour avoir organisé des manifestations ayant bloqué une autoroute autour de Londres en novembre 2022.

Agence France-Presse

« Chacun d’entre vous a franchi, il y a quelques temps, la ligne qui sépare le militant inquiet du fanatique », a dit le juge Christopher Hehir, en rendant son jugement.

« Vous vous êtes autoproclamés seuls arbitres de ce qu’il convient de faire pour lutter contre le changement climatique », a-t-il ajouté.

Roger Hallam, l’un des co-fondateurs de Just Stop Oil (JSO) et d’Extinction Rebellion, âgé de 57 ans, a été condamné à 5 ans de prison.

« Vous êtes le théoricien. […] À mon avis, vous êtes au plus haut niveau de la conspiration », lui a dit le juge.

Quatre autres militants, âgés de 22 à 58 ans, ont été condamnés à 4 ans de prison.

Ils ont été reconnus coupables de complot en vue de causer des nuisances publiques. Lors d’une réunion sur Zoom en novembre 2022, ils s’étaient entendus pour organiser une manifestation pour perturber la circulation sur l’autoroute M25 qui fait le tour de Londres.

Des dizaines de militants de JSO avaient participé à cette action et étaient montés sur des portiques au-dessus de cet axe routier pendant quatre jours consécutifs. La police avait dû interrompre le trafic.

Selon l’accusation, ces manifestations ont coûté à la police de Londres plus de 1,1 million de livres sterling (1,95 million de dollars canadiens). Plus de 700 000 automobilistes ont été impactés et la M25 a été perturbée pendant plus de 120 heures.

Après le jugement, le groupe Just Stop Oil, qui demande au gouvernement de suspendre toutes les nouvelles licences et autorisations pour le pétrole et le gaz, a dénoncé « une obscène perversion de la justice ».

Que faisons-nous face à cette répression ? Nous continuons, défiants. Nous sommes solidaires. Nous continuons à nous battre – de manière non violente. Just Stop Oil

« C’est un jour sombre pour le droit de manifester, un pilier de notre démocratie », a réagi Greenpeace.

Les Nations unies avaient déjà critiqué les peines « sévères » infligées aux militants écologistes, après que deux membres de Just Stop Oil eurent été condamnés à deux et trois ans de prison pour avoir escaladé le pont Queen Élisabeth II qui enjambe la Tamise à Dartford, à l’est de Londres en avril 2023.