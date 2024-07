(Rome) Une chaleur incessante s’abat sur des pans entiers de l’Europe du Sud et de l’Est, avec des dizaines de villes en alerte rouge, les températures caniculaires alimentant les incendies de forêt, détruisant les réseaux électriques et rendant la vie quotidienne insupportable.

Agence France-Presse

Le 18 juillet, la température n’a pas faibli dans de nombreux pays, le mercure se situant à nouveau près de 40 °C ou plus, et des températures encore pires sont attendues dans les jours à venir.

L’Europe n’est pas étrangère aux conditions climatiques extrêmes de l’été, mais le changement climatique rend les vagues de chaleur plus longues, plus fortes et plus fréquentes, repoussant les limites de ce que les humains peuvent tolérer.

À Rome, des touristes utilisent des parapluies pour se protéger du soleil brûlant, tandis qu’une longue file d’attente se forme à la fontaine publique.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE À Rome, certains touristes profitent de la fontaine publique pour se rafraîchir.

Dans la capitale italienne, des températures atteignent les 38 °C.

« C’est un peu inquiétant, je ne vais pas mentir. Oui, il fait très chaud, très chaud », confie Xanny Stevens, une touriste sud-africaine.

De son côté, le zoo de Rome distribue des friandises glacées à leurs résidents pour les aider à supporter la vague de chaleur.

PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le zoo de Rome distribue des friandises glacées à leurs résidents pour les aider à supporter la vague de chaleur.

« Avec ces journées chaudes, il est toujours important de leur donner un rafraîchissement », explique Davide Morelli, gardien au Bioparco di Roma, en ajoutant que « les coups de chaleur sont toujours un risque ».