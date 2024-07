Le premier ministre britannique Keir Starmer (au centre) rencontre le secrétaire britannique à la Défense John Healey (à gauche) et le membre de la Chambre des Lords George Robertson (à droite).

Un examen de sa défense face à « un monde plus dangereux » est lancé

(Londres) Le premier ministre britannique Keir Starmer lance mardi un examen des forces armées du Royaume-Uni, afin de mieux répondre selon lui aux défis posés par un « monde plus dangereux et plus instable ».

Agence France-Presse

Cet examen, qui prendra plusieurs mois, va permettre d’ouvrir « une nouvelle ère pour la défense », affirme le chef du gouvernement travailliste dans un communiqué.

Cette « revue stratégique de la défense » représente une nouvelle étape après le sommet de l’OTAN à Washington la semaine dernière, où Keir Starmer, au pouvoir depuis le 5 juillet, a réaffirmé son « engagement sérieux » à consacrer 2,5 % du PIB à la défense.

Dans le cadre de cette revue stratégique, seront consultés des militaires en activité, des anciens combattants, des députés de tous les partis, l’industrie de la défense et le monde universitaire. Un premier rapport doit être remis au premier semestre 2025.

Nous vivons dans un monde plus dangereux et plus instable. Mon gouvernement élaborera une nouvelle approche lucide de nos défenses nationales, qui nous permettra de nous attaquer de front aux menaces internationales. Keir Starmer, premier ministre du Royaume-Uni

Cette revue stratégique sera dirigée par le ministre de la Défense John Healey, l’ancien secrétaire général de l’OTAN George Robertson et Fiona Hill, experte spécialiste de la Russie et des questions européennes, ancienne conseillère de Donald Trump qui avait aussi travaillé dans les administrations de George W Bush et Barack Obama.

Elle veillera à donner la « priorité à l’OTAN » dans les plans de la défense du Royaume-Uni et à « soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe », selon le communiqué. Cette revue doit aussi aider à « moderniser et maintenir la dissuasion nucléaire » ainsi qu’à « adapter les services militaires et les programmes d’équipement pour répondre aux besoins ».

« Nous sommes confrontés à un quatuor meurtrier de nations qui travaillent de plus en plus ensemble », a déclaré George Robertson au Daily Telegraph, à propos de la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord.

« Dans ce pays, et à l’OTAN […], nous devons être capables de nous confronter à ce quartet ainsi qu’aux autres problèmes qui se posent dans le monde », a ajouté cet ancien secrétaire général de l’alliance Atlantique entre 1999 et 2003.

Lors du sommet du 75e anniversaire de l’OTAN la semaine dernière à Washington, Keir Starmer a réaffirmé son engagement à consacrer 2,5 % de son PIB à la défense, contre 2,3 % aujourd’hui. En comparaison, la France consacre 2 % de son PIB à la défense ; l’Allemagne, 1,52 % et les États-Unis, 3,36 %.

Pendant la campagne électorale qui s’est conclue par la victoire écrasante des travaillistes aux élections législatives du 4 juillet, les conservateurs, au pouvoir pendant 14 ans, avaient reproché à Keir Starmer de ne pas avoir fixé de calendrier pour l’augmentation des dépenses de défense et ont affirmé que le Labour représentait un « danger » pour la sécurité nationale.

Lors du sommet de l’OTAN, le nouveau premier ministre travailliste s’est engagé à fournir un soutien militaire à l’Ukraine à hauteur de 3 milliards de livres sterling (3,57 milliards d’euros environ) par an jusqu’en 2030-2031.