Le tribunal a annulé une décision du 5 juillet autorisant l’influenceur Andrew Tate et son frère Tristan à quitter le territoire roumain à condition qu’il reste dans l’Union européenne.

PHOTO ALEXANDRU DOBRE, ASSOCIATED PRESS

(Bucarest) La justice roumaine a annulé mardi en appel la décision autorisant l’influenceur masculiniste britannique Andrew Tate à se déplacer librement dans l’Union européenne, en attendant son procès pour viols et traite d’êtres humains en bande organisée.

Agence France-Presse

La cour, qui avait été saisie par le parquet après la levée des restrictions de voyage le 5 juillet par le tribunal de Bucarest, a « jugé infondée » la demande d’Andrew Tate de pouvoir quitter le territoire de la Roumanie, selon un arrêt publié en ligne.

L’influenceur de 37 ans et son frère Tristan, 35 ans, lui aussi concerné, avaient été arrêtés fin 2022 et avaient passé trois mois en détention à Bucarest. Ils sont sous contrôle judiciaire et n’ont pas le droit de sortir du pays d’Europe orientale, un régime qui est réexaminé tous les 60 jours.

« Nous respectons cette décision », a réagi dans une déclaration transmise à la presse leur avocat Eugen Vidineac. « Tristan et Andrew Tate s’y conformeront pleinement […] et restent attachés à blanchir leur nom et leur réputation devant la justice », a-t-il ajouté.

Inculpés en juin 2023, ils sont accusés d’avoir piégé des femmes en simulant des sentiments, avant de les forcer à la production de films pornographiques. Andrew Tate doit également répondre de deux viols. Les deux frères, qui réfutent l’ensemble des allégations, sont également visés par un « mandat d’arrêt européen » émis par les autorités britanniques pour des faits similaires.

Ils sont par ailleurs accusés de fraude fiscale au Royaume-Uni pour des revenus de près de 25 millions d’euros provenant d’activités sur l’internet. La justice roumaine avait indiqué en mars être prête à accepter leur extradition, mais seulement après leur procès en Roumanie, ce qui pourrait prendre des années. Aucune date n’a encore été fixée.

Andrew Tate vit avec son frère dans une villa située près de la capitale Bucarest. Il s’est montré le week-end dernier sur scène aux côtés du rappeur américano-marocain French Montana, à l’occasion d’un festival sur le littoral de la mer Noire.

Né aux États-Unis en 1986, il se trouve depuis plusieurs années en Roumanie, dont il avait dit apprécier « la liberté » et « le fait que la corruption y soit accessible à tous ».

Banni d’Instagram et de TikTok pour des propos misogynes, le kick-boxeur est suivi par 9,7 millions de personnes sur le réseau social X, où il s’exhibe muscles saillants, fumant des cigares et fascinant des millions d’adolescents avec ses voitures de luxe. Il y monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches.