PHOTO MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSE FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Un drone ukrainien a entraîné dans la nuit de vendredi à samedi un incendie d’un dépôt pétrolier dans la région de Rostov (Sud) à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front.

Agence France-Presse

« Après l’attaque d’un drone, un incendie s’est déclaré dans une raffinerie de pétrole dans le district de Tsimlyansky. Selon les données préliminaires, il n’y a pas de morts et de blessés », a déclaré sur Telegram le gouverneur local, Vassili Goloubev.

Il a précisé dans la matinée que l’incendie avait été éteint.

Parallèlement, le ministère de la Défense a annoncé avoir intercepté et détruit un total de quatre drones lancés par les forces ukrainiennes au-dessus du territoire russe, deux dans la région de Rostov, un dans celle de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, et un dans celle de Koursk, un peu plus au nord de la frontière avec l’Ukraine, sans commenter l’incendie du dépôt pétrolier.

L’Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de deux ans et qui a vu son infrastructure énergétique détruite par une incessante campagne de bombardements russes, lance aussi des frappes de drones dans la profondeur russe contre des sites énergétiques et logistiques, utilisés notamment par l’armée russe pour ses opérations sur le sol ukrainien.