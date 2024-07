(Kyiv) Cinq civils ont été tués samedi par des tirs russes dans les régions ukrainiennes de Kharkiv et Kherson, ont annoncé les autorités locales.

Agence France-Presse

Un agent de police et un responsable des services d’urgence ont été tués dans une attaque de missile menée après l’arrivée des services de secours sur les lieux d’une attaque précédente à Boudy, village situé au sud-ouest de la capitale régionale Kharkiv, dans la zone nord de la ligne de front.

« Ce n’est pas la première fois que la Russie attaque les services de secours pendant qu’ils assistent des civils », a affirmé le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko sur les réseaux sociaux.

« Pour chacun de ces crimes, nous trouverons le responsable et demanderons des comptes — dans les tribunaux comme sur le champ de bataille », a-t-il réagi.

L’attaque a fait 22 blessés, dont cinq employés des chemins de fer, a indiqué le gouverneur de la région, Oleg Synegubov.

« L’ennemi a délibérément frappé à deux reprises, à 30 minutes d’intervalle, alors que tous les services concernés étaient sur place », a-t-il souligné.

L’armée ukrainienne a indiqué dans son point quotidien que la région de Kharkiv, qui fait l’objet d’une nouvelle offensive russe depuis deux mois, était « sous des bombardements constants par des avions ennemis ».

La ville de Kharkiv est régulièrement visée par les troupes russes qui ont lancé le 10 mai dans sa région une offensive terrestre, bloquée par l’armée ukrainienne, qui a dû cependant étirer son dispositif.

PHOTO ANDRII MARIENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un policier inspecte une bombe non explosée de 250 kg après une frappe aérienne russe dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 11 juillet 2024.

Trois personnes ont également été tuées samedi par un bombardement russe dans la région de Kherson (Sud), a fait savoir son gouverneur Oleksandr Prokudin.

Les trois victimes sont une femme de 72 ans, une femme de 50 ans et un homme de 41 ans, a-t-il précisé.

La Russie grignote du terrain dans l’est de l’Ukraine depuis l’échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été dernier et la chute de la forteresse d’Avdiïvka en février, tandis que l’armée ukrainienne attend de nouvelles livraisons d’armes occidentales.

Incendie dans un dépôt pétrolier russe après une attaque de drone

Un drone ukrainien a entraîné dans la nuit de vendredi à samedi un incendie d’un dépôt pétrolier dans la région de Rostov (Sud) à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front.

« Après l’attaque d’un drone, un incendie s’est déclaré dans une raffinerie de pétrole dans le district de Tsimlyansky. Selon les données préliminaires, il n’y a pas de morts et de blessés », a déclaré sur Telegram le gouverneur local, Vassili Goloubev.

PHOTO MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSE FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Sur cette image tirée d’une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense le 18 juin 2024, un soldat russe vise avec un pistolet antidrone un endroit inconnu de la région de Donetsk.

Il a précisé dans la matinée que l’incendie avait été éteint.

Parallèlement, le ministère de la Défense a annoncé avoir intercepté et détruit un total de quatre drones lancés par les forces ukrainiennes au-dessus du territoire russe, deux dans la région de Rostov, un dans celle de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, et un dans celle de Koursk, un peu plus au nord de la frontière avec l’Ukraine, sans commenter l’incendie du dépôt pétrolier.

L’Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de deux ans et qui a vu son infrastructure énergétique détruite par une incessante campagne de bombardements russes, lance aussi des frappes de drones dans la profondeur russe contre des sites énergétiques et logistiques, utilisés notamment par l’armée russe pour ses opérations sur le sol ukrainien.