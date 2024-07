PHOTO ANDRII MARIENKO, ASSOCIATED PRESS

Cinq civils tués par des frappes russes dans les régions de Donetsk et de Kharkiv

(Kyiv) Au moins cinq civils ont été tués jeudi par des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Donetsk (est) et Kharkiv (nord-est), ont indiqué les autorités locales.

Agence France-Presse

La Russie a bombardé au moins cinq localités dans celle de Donetsk, tuant un adolescent de 15 ans et blessant 12 autres personnes à Myrnograd, a annoncé sur Telegram le gouverneur Vadym Filachkine.

Deux autres personnes ont perdu la vie lors de tirs russes sur les localités Novosselivka Percha et Siversk, selon la même source.

Dans la région de Kharkiv, le gouverneur Oleg Synegoubov a indiqué qu’au moins deux personnes avaient été tuées et huit autres blessées par une frappe russe sur le village de Biliï Kolodiaj, près de Vovtchansk.

Cette dernière ville, près de la frontière russe, est la cible depuis le 10 mai, d’une offensive des forces de Moscou et se trouve au cœur des combats.

L’Ukraine avait subi lundi des frappes russes massives ayant fait plus de 40 morts et dévasté le plus grand hôpital pédiatrique d’Ukraine à Kyiv, alors que Moscou n’assure viser que des cibles militaires.

L’Ukraine s’est vu promettre, lors d’un sommet de l’OTAN à Washington, des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires pour faire face aux bombardements russes, comme le réclame ardemment le président Volodymyr Zelensky.