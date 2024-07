(Rouen) Un incendie qui s’est déclaré jeudi sur la flèche du XIXe siècle, en cours de réfection, de la cathédrale de Rouen (nord-ouest de la France), était « maîtrisé » en début d’après-midi, selon les pompiers.

Agence France-Presse

L’incendie, qui a touché essentiellement des plastiques du chantier en cours sur la flèche, est « maîtrisé, mais à l’heure actuelle nous n’avons pas l’assurance qu’il soit éteint », a déclaré à l’AFP Stéphane Gouezec, le directeur du service départemental de secours et d’incendie.

Le sinistre avait été annoncé plus tôt par le maire de cette ville de Normandie Nicolas Mayer-Rossignol sur X : « Début d’incendie […] sur la flèche de la cathédrale de Rouen. Origine inconnue à ce stade », avait-il écrit sur le réseau social, en publiant une photo d’un panache de fumée s’échappant d’un échafaudage autour de la flèche.

D’autres photos sur le réseau social montraient la bâche en plastique autour de l’échafaudage trouée par des flammes. Le service de secours et d’incendie a fait état d’une alerte donnée à 12 h (6 h heure de l’Est) et de « 33 engins engagés et 63 pompiers ».

Selon la préfecture du département, la Seine-Maritime, jointe par l’AFP, « l’incendie s’est déclaré au sommet de la flèche, qui n’est pas en bois, mais en métal, actuellement en travaux pour restauration ». Les services de l’État ne savent pas à l’heure actuelle si la charpente en bois est touchée. La cathédrale, fruit d’une série de chantiers lancés au XIIe siècle, a été évacuée et un périmètre de sécurité mis en place.

La cathédrale gothique, peinte à de multiples reprises par Claude Monet (1840-1926), l’un des fondateurs de l’impressionnisme, est un prestigieux monument de Rouen, « l’un des édifices les plus remarquables de Normandie », selon le site du ministère de la Culture.

Surélevée au début du XVIe siècle, elle fut ornée d’une flèche en bois et plomb en 1544, mais celle-ci finit foudroyée par la foudre en 1822. Les travaux pour la remplacer par une flèche en fonte culminant à 151 mètres de hauteur ne seront achevés que 60 ans plus tard.

En avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et monument le plus visité d’Europe avec 12 millions de visiteurs par an avant le drame, avait été ravagée par un gigantesque incendie.

La flèche de ce symbole de la chrétienté, conçue par l’architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s’était effondrée sur elle-même, ainsi qu’une partie de sa toiture.

Notre-Dame de Paris devrait rouvrir le 8 décembre.