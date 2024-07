(Genève) La Fondation Clooney pour la justice et d’autres ONG ont déposé plainte auprès de l’ONU mercredi contre la Russie pour violation des droits des Ukrainiens tués dans une attaque de missiles et ont demandé réparation.

Nina LARSON Agence France-Presse

La plainte a été déposée auprès du Comité des droits de la personne des Nations unies à Genève (Suisse) au nom de 18 victimes ukrainiennes d’une attaque de missiles russe il y a deux ans sur Vinnytsia, une ville du centre-ouest de l’Ukraine.

Lors de l’attaque du 14 juillet 2022, la Russie a frappé un centre commercial de Vinnytsia – qui se trouvait à l’époque à près de 400 kilomètres de la ligne de front – avec trois missiles de croisière de type Kalibr, tuant 29 personnes et en blessant plus de 200, selon les plaignants.

La Fondation Clooney (CFJ), cofondée par l’icône du cinéma George Clooney et son épouse Amal Clooney, avocate spécialisée dans les droits de la personne, aux côtés de l’organisation à but non lucratif basée en Suisse Legal Action Worldwide (LAW) et de l’ONG ukrainienne Truth Hounds, espèrent ainsi créer un précédent pour qu’il soit plus facile de tenir la Russie responsable de ses violations des droits de la personne.

Pour les dépositaires de la plainte, il s’agit de convaincre le Comité que la Russie a violé le droit à la vie des victimes, et donc de les extirper d’un statut de « dommage collatéral » du conflit. Cela permettrait aussi de demander réparation.

Nouvelle approche

Pour les plaignants, il s’agit d’éviter les lourdeurs légales liées aux accusations de crime de guerre ou de crimes contre l’humanité, notoirement difficiles à prouver.

Ils ont donc décidé de s’appuyer sur un commentaire fait par le Comité des droits de la personne lui-même en 2019, qui estimait que les victimes d’un acte d’agression (tel qu’il est défini dans le droit international) équivalaient à une violation du droit à la vie.

Appliquée à l’Ukraine actuellement, cette interprétation du droit permettrait de contourner les difficultés comme le manque de proportionnalité ou de distinction entre combattants et civils. Et in fine même des soldats qui se battent contre l’agresseur pourraient être englobés dans cette interprétation.

Lors de l’attaque de Vinnytsia, la Russie avait affirmé avoir « visé une réunion militaire de haut niveau », mais la plupart des personnes tuées et blessées par la frappe étaient des civils, ont rappelé les ONG.

La plainte appelle le Comité des droits de la personne à déterminer que la Russie a violé le droit à la vie des victimes lors de cette attaque, parmi des milliers menées par la Russie depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Le comité devrait également ordonner à Moscou de verser des réparations aux familles, soulignent les ONG.

Le Comité des droits de la personne comprend 18 experts indépendants chargé de déterminer si les États respectent leurs engagements internationaux. Lorsque le comité constate une violation, il peut demander des recours, y compris une compensation.

Il ne dispose d’aucun moyen d’imposer ses conclusions.

Compensation pour les morts

Andrew Clapham, professeur de droit international à l’Institut de hautes études de Genève, a salué cette initiative. Si le Comité accepte cette nouvelle approche, il ne sera plus nécessaire de savoir si les victimes ont été accidentellement ciblées ou si des combattants se cachaient à proximité.

Rien de tout cela n’a d’importance dans le contexte d’une agression. Chaque mort, chaque acte de destruction, chaque dommage matériel […] pourrait donner lieu à une indemnisation. Andrew Clapham, professeur de droit international à l’Institut de hautes études de Genève

Une décision favorable à l’interprétation des plaignants pourrait potentiellement servir de précédent face aux milliers d’attaques menées dans le cadre de l’invasion russe, y compris le barrage de missiles meurtrier contre Kyiv et d’autres villes cette semaine, avec une frappe directe sur le plus grand hôpital pour enfants du pays.