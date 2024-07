Guerre en Ukraine, jour 867 Journée de deuil à Kyiv où le bilan des morts s’alourdit

(Kyiv) La capitale ukrainienne observe mardi une journée de deuil au lendemain de frappes russes ayant fait plus de 30 morts et dévasté le plus grand hôpital pédiatrique du pays, un bilan qui peut s’alourdir, les recherches se poursuivant dans les décombres.