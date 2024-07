PHOTO CHRISTOPH SOEDER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un tribunal russe a ordonné mardi l’arrestation par contumace de la veuve du chef de l’opposition russe Alexeï Navalny, dans le cadre d’une vaste répression de l’opposition par le Kremlin.

Associated Press

Le tribunal du district de Basmanny, à Moscou, a décidé d’arrêter Ioulia Navalnaïa, qui vit à l’étranger, pour implication présumée dans un groupe extrémiste.

M. Navalny, l’ennemi politique le plus féroce du président russe Vladimir Poutine, est mort en février dans une prison de l’Arctique alors qu’il purgeait une peine de 19 ans de prison pour des accusations d’extrémisme qu’il a dénoncées comme étant politiquement motivées.

Les autorités avaient indiqué qu’il était tombé malade après une promenade, mais n’ont donné aucun détail. M. Navalny a été emprisonné après son retour à Moscou en janvier 2021 depuis l’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques survenu en 2020, qu’il imputait au Kremlin.

Mme Navalnaïa a accusé le président Poutine de la mort de son mari et a promis de poursuivre ses activités. Les responsables russes ont nié avec véhémence toute implication dans l’empoisonnement et la mort.

Dans un message partagé sur la plateforme X, sa porte-parole Kira Yarmysh a décrit la décision du tribunal comme une reconnaissance des « mérites » de Mme Navalnaïa.