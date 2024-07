Emmanuel Macron souhaitait « clarifier » le paysage politique français avec ces législatives anticipées. A-t-il remporté son pari ? Réponses des politologues Jean Petaux et Olivier Ihl.

La Presse : Aucune majorité absolue, trois blocs égaux, une coalition délicate en vue. Emmanuel Macron a-t-il obtenu ce qu’il souhaitait en déclenchant des élections ?

Olivier Ihl : Je pense que le résultat n’est pas complètement ce qu’il attendait. Il a sous-estimé la capacité de la gauche à s’unir très rapidement dans cette coalition. En revanche, il a très bien anticipé la force du « front républicain » qui a littéralement été meurtrier pour les candidats du Rassemblement national (RN). Ils ont perdu presque tous leurs duels.

Jean Petaux : Si son pari était de faire exploser le système pour en tirer les dividendes, il a échoué. Très clairement. Avant la dissolution, sa majorité était de 250 sièges, alors qu’aujourd’hui, son camp en compte 160, dans le meilleur des cas. Mais s’il voulait faire exploser le système sans se préoccuper de la suite, je pense qu’il a plutôt gagné.

Semi-victoire, alors ?

O. I. : Il sort personnellement affaibli. Mais les formations politiques qui constituent le bloc central [dont son parti Renaissance] gardent leur importance, voire un rôle décisif. Elles ont reculé, mais moins fort qu’on ne le pensait. On ne pourra pas faire sans eux pour espérer gouverner. Le bloc central demeure le point de gravité de la politique en France.

J. P. : Macron ne s’est pas ridiculisé dans cette affaire. Le fait que sa coalition réussisse à faire deuxième et ait dépassé le RN, c’est un résultat qui est très inattendu par rapport aux projections. Mais il est quand même touché. Il est un peu victime du syndrome des Monty Python. Il est comme le chevalier dans le film Sacré Graal, qui n’a plus de bras ni de jambes, mais qui continue à se battre…

Certains l’accusent d’avoir créé un « véritable foutoir » à l’Assemblée nationale.

O. I. : Je dirais que désormais, en l’absence d’une force politique pouvant gouverner toute seule, il va falloir qu’on entre dans un autre univers de pratique parlementaire. Les partis de gauche, du centre, de droite seront obligés de travailler ensemble. Ils vont être obligés de faire comme dans 23 autres pays européens, c’est-à-dire faire une coalition avec un programme de gouvernement. Des partis qui n’ont pas les mêmes idées vont devoir travailler ensemble. Ça n’existait pas sous la Ve République.

J. P. : Depuis que je suis la politique française, je n’ai jamais vu une telle fragmentation de l’Assemblée nationale. Parce que maintenant, vous avez trois blocs à peu près égaux qui se partagent environ 90 % des sièges de l’assemblée, avec 12 groupes parlementaires possibles. Il y a matière à faire une majorité, mais ce sera une carpe et un lapin qui font des petits. Cela dit, ce ne sera pas nécessairement une cohabitation de combat. Ce serait une majorité parlementaire qui serait gazeuse, fluide…

Quelle emprise gardera Emmanuel Macron sur cet éventuel gouvernement de coalition ?

O. I. : C’est vrai que c’est la fin de cette lecture verticale, personnelle, gaullienne du pouvoir. De ce point de vue, c’est la fin du macronisme. Là, c’est le Parlement qui reprend le dessus, c’est-à-dire que c’est son programme qui va s’imposer, celui qui va résulter des négociations entre le Parti socialiste, les Écologistes, le centre, peut-être une partie du parti Les Républicains. L’Élysée devra le mettre en œuvre. Cela dit, il garde pas mal de pouvoir. S’il n’est pas d’accord avec une loi, il peut demander une seconde lecture. Il peut discuter des priorités qui sont fixées par le gouvernement. Il reste chef des armées. Toute la politique de défense, c’est lui qui garde la main…

Aura-t-il plus d’ascendant si le bloc macroniste forme le socle de cette éventuelle coalition ?

O. I. : Oui, forcément. Mais attention, parce que les partis qui composent le groupe Ensemble, soit Renaissance, Horizon [d’Édouard Philippe] ou MoDem [Mouvement démocrate de François Bayrou], sont des partis dominés par des leaders qui pensent déjà à la présidentielle de 2027. Ces gens vont mettre un point d’honneur à montrer leur indépendance, leur autonomie. On voit déjà que Gabriel Attal et Édouard Philippe ont tourné la page de Macron. Ils réfléchissent au coup d’après qui arrive dans deux ans et demi.

Quelle suite pour le président de la République ?

J. P. : À la limite, il faudrait qu’il s’en tienne maintenant à la stricte application de la Constitution : le président préside et le gouvernement gouverne. Il faudrait qu’il arrête de se mêler de tout et qu’il laisse gouverner le pays par le futur premier ministre ou la future première ministre et la majorité parlementaire qui réussira à se constituer. Macron part à Washington cette semaine pour les 75 ans de l’OTAN. On peut imaginer qu’il demande au premier ministre Gabriel Attal [qui a offert sa démission dimanche] de rester à Matignon pour expédier les affaires courantes jusqu’après la séquence Jeux olympiques, puis qu’il laisse le Parlement se structurer en majorité. La nouvelle majorité lui proposera un nom de premier ministre qui sera susceptible de recueillir une majorité parlementaire. Mais on risque de bien rigoler, parce que les Français ne savent absolument pas négocier…