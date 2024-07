Dans la capitale française, qui a voté à moins de 15 % pour le Rassemblement national (RN) au premier tour, les résultats du second tour sont accueillis avec surprise et, surtout, avec soulagement.

Rafael Miró Collaboration spéciale

Sur la place de la République, point de rendez-vous habituel des militants de gauche à Paris, l’heure est, contre toute attente, aux réjouissances. Alors que tous les sondages prédisaient une arrivée en tête du Rassemblement national, c’est l’alliance des partis de gauche, le Nouveau Front populaire, qui a obtenu le plus de sièges lors de ce deuxième tour des élections législatives. Le parti d’extrême droite, lui, n’est arrivé que troisième, derrière la coalition centriste du président Emmanuel Macron. Un renversement politique que personne, ou presque, n’avait vu venir.

PHOTO GEOFFROY VAN DER HASSELT, AGENCE FRANCE-PRESSE Foule monstre rassemblée sur la place de la République, à Paris

« On était venus pour pleurer avec les gens, et finalement, on a vu tout le monde applaudir et crier de joie. » Quelques minutes après l’annonce des résultats, Théo Nankou, étudiant en informatique et militant de gauche, n’est toujours pas revenu de sa surprise. « On a vraiment le sentiment d’avoir échappé au pire, même si le RN a eu beaucoup de sièges. »

L’ambiance bon enfant qui règne sur la place tranche avec celle plus pessimiste et revendicatrice observée lors des rassemblements des dernières semaines. Les voitures qui passent à côté de la place klaxonnent joyeusement pour saluer les manifestants, et aux slogans militants se sont ajoutés des chants de célébration tirés du registre des matchs de football. Quelques manifestants lancent même des feux d’artifice, à partir de la statue de Marianne monumentale qui trône au centre de la place.

« C’est comme la Coupe du monde de 1998 », s’émerveille Dounia Aït Mouhoub. Cette étudiante en éducation spécialisée de 23 ans, venue avec un drapeau du parti de gauche La France insoumise, ne cache pas son enthousiasme.

J’ai pleuré quand j’ai vu les résultats… Non seulement on a réussi à faire barrage au RN, mais avec la gauche au pouvoir, on va voir notre vie changer. Personne ne s’attendait à ça. Dounia Aït Mouhoub

S’il réussit à former un gouvernement, ce qui n’est pas gagné d’avance, le Nouveau Front populaire aura probablement de la difficulté à faire adopter l’ensemble de son programme, très marqué à gauche. Bien qu’arrivée en première place, l’alliance formée de quatre partis est loin d’avoir la majorité absolue et aura besoin d’alliés à l’Assemblée nationale pour gouverner ou faire adopter des lois. « Moi, je suis favorable à un gouvernement de coalition avec Macron. De toute façon, le programme du Nouveau Front populaire est un peu trop radical pour moi », explique Nicola Cocco, une sympathisante socialiste rencontrée un peu plus loin dans la foule.

Venu observer la manifestation en retrait, Konstantinos Maureas, 60 ans, refuse de se réjouir trop vite. « On oublie que le RN a obtenu un nombre inédit de sièges, c’est une victoire triste », déplore le propriétaire de restaurant, qui a toujours voté à gauche.

Si ça continue comme ça, Marine Le Pen va prendre le pouvoir dans trois ans, c’est inévitable. Konstantinos Maureas

À la fin de la soirée, des affrontements ont eu lieu entre les manifestants de la place de la République et les forces de l’ordre, qui ont dispersé la foule au moyen de gaz lacrymogènes. Au total, plus de 5000 policiers ont été déployés à Paris en marge des élections.

« Le vrai perdant, c’est Emmanuel Macron »

Plus au sud, dans le quartier très chic de Saint-Germain-des-Prés, les résultats sont accueillis de manière plus prudente. Dans cette circonscription, c’est un candidat du parti d’Emmanuel Macron qui a été élu, alors que le camp présidentiel est sorti affaibli de ce scrutin à l’échelle nationale.

Pour Herouan Durant, cadre en informatique d’une cinquantaine d’années, l’heure est résolument à l’inquiétude.

Pour moi, la gauche au pouvoir, c’est le scénario du pire. J’ai peur de Jean-Luc Mélenchon, que je trouve violent, et j’ai peur de leur programme économique qui va mener le pays à la ruine. Herouan Durant

Même s’il a voté pour Emmanuel Macron à la dernière présidentielle, il en veut au président d’avoir dissous l’assemblée après les élections européennes. « Ça nous a forcés, nous les électeurs, à faire des choix entre les extrêmes ! », s’exclame-t-il. Sympathisant du parti de droite traditionnelle Les Républicains, il admet qu’il aurait préféré que le RN arrive au pouvoir plutôt que le Nouveau Front populaire. « Le vrai perdant de cette élection, c’est Emmanuel Macron », analyse-t-il.

À quelques rues de là, Alexandre Marin, rencontré à la sortie d’un cinéma du Quartier latin, se montre beaucoup plus optimiste. Même si ce lobbyiste dans le secteur de l’alimentaire, qui se décrit comme libéral, a voté pour un candidat d’Emmanuel Macron, il croit qu’un gouvernement de coalition avec la gauche sera bénéfique.

« En Europe, la plupart des pays sont gouvernés par des coalitions, et ça fonctionne très bien. » Même s’il trouve son programme économique irréaliste, le trentenaire ne voit pas de problème à ce que le Nouveau Front populaire nomme un premier ministre. « L’important, pour moi, c’est que le RN ait été battu. »