La Presse en France Urgence à Carhaix

La France vote ce dimanche au second tour d’élections législatives sous tension. Notre chroniqueuse Laura-Julie Perreault a arpenté le pays ces derniers jours, de la Côte d’Azur à la Bretagne, pour parler aux électeurs et aux politiciens de la montée des extrêmes. Aujourd’hui, visite à Carhaix, petite commune bretonne où la convergence des colères multiples est au cœur d’un duel entre gauche et extrême droite.