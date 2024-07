(Kyiv) Les frappes russes ont laissé plus de 100 000 foyers sans électricité dans le nord de l’Ukraine et ont coupé l’approvisionnement en eau d’une capitale régionale, ont rapporté samedi les autorités ukrainiennes, tandis que les pertes civiles ont fortement augmenté dans l’est du pays.

Associated Press

La région nord de Soumy, qui partage une frontière avec la Russie, a été plongée dans l’obscurité après que les frappes russes vendredi soir ont endommagé les infrastructures énergétiques, a déclaré le ministère ukrainien de l’Énergie. Quelques heures plus tard, la chaîne publique ukrainienne a annoncé que des drones russes avaient frappé la capitale provinciale, également appelée Soumy, en heurtant les lignes électriques qui alimentent son système de pompes.

Dans la région de Donetsk, à l’est, les bombardements russes vendredi ont tué 11 civils et en ont blessé 43, a rapporté samedi le gouverneur local Vadym Filashkin. Cinq personnes sont mortes à Selydove, au sud-est de Pokrovsk, cette ville de l’est où les tensions se sont multipliées dernièrement. L’état-major ukrainien a indiqué samedi matin que les forces ukrainiennes et russes se sont affrontées à 45 reprises près de Pokrovsk au cours de la journée précédente.

Selon M. Filashkin, trois autres personnes sont mortes à la ville stratégique de Tchassiv Yar, dans le Donbass, qui a été réduite en ruines après plusieurs mois d’attaques russes.

PHOTO DAVID GUTTENFELDER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’état-major ukrainien a indiqué samedi matin que les forces ukrainiennes et russes se sont affrontées à 45 reprises près de Pokrovsk.

Un porte-parole de l’armée ukrainienne a déclaré jeudi à l’Associated Press que les forces ukrainiennes s’étaient retirées d’un quartier situé à la périphérie de Tchassiv Yar. La position en hauteur de la ville lui confère une importance stratégique, et les experts militaires affirment que sa chute mettrait en péril les villes voisines. Cela pourrait également compromettre les routes d’approvisionnement essentielles de l’Ukraine et rapprocher la Russie de son objectif de s’emparer de l’ensemble de la région de Donetsk.

Selon l’état-major général ukrainien, les forces russes ont lancé vendredi six frappes de roquettes et 55 frappes aériennes à travers l’Ukraine, et utilisé plus de 70 « bombes planantes », des armes modernisées de l’ère soviétique qui ont provoqué des ravages dans le pays ces dernières semaines.

En Russie, deux civils ont été blessés après que les forces ukrainiennes ont bombardé pendant la nuit une ville frontalière dans la région sud de Belgorod, a indiqué son gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient abattu dans la nuit un total de huit drones au-dessus des régions de Koursk et de Belgorod, dans le sud.

Dans la province de Krasnodar, près de la Crimée annexée par la Russie, les autorités locales ont signalé des dégâts causés pendant la nuit par des chutes de débris de drones. Des débris ont déclenché un incendie dans un dépôt pétrolier, mis le feu à des réservoirs de carburant dans un autre endroit et endommagé une tour de téléphonie mobile, selon les informations. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.