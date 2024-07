Comment interpréter le raz-de-marée travailliste de jeudi aux élections britanniques ? Quel avenir pour le Parti conservateur ? Quels défis pour le nouveau premier ministre Keir Starmer ? Quid de l’Écosse et de l’Irlande du Nord ? Catherine Ellis, professeure à l’Université métropolitaine de Toronto, et Thibaud Harrois, maître de conférence en civilisation britannique à l’Université Sorbonne Nouvelle, répondent aux questions de La Presse.

Le Parti travailliste chasse les conservateurs du pouvoir avec une majorité écrasante de 412 sièges aux élections législatives. Comment lire ce résultat ?

Thibaud Harrois : Un tsunami en termes de sièges, c’est vrai. Mais si on regarde les pourcentages, ils n’ont que 34 % des voix, à peine 1,7 % de plus qu’en 2019… Ce qui s’est surtout passé, c’est que les conservateurs ont perdu énormément de voix [24 %, 121 sièges], ce qui a permis aux travaillistes de passer dans plusieurs circonscriptions clés.

Catherine Ellis : Je crois que ce recul des conservateurs est aussi attribuable à la division du vote de droite, qui a bénéficié à des petits partis comme les libéraux démocrates (12 %, 71 sièges) qui ont obtenu un très bon résultat ou le Reform UK de Nigel Farage (14 %, 5 sièges). En tout cas, c’est un changement énorme. Il est très rare qu’au Royaume-Uni, on passe d’un parti majoritaire à un autre parti majoritaire. En général, le parti au pouvoir connaît un lent déclin avant de partir. Ça n’a pas été le cas.

Le Reform UK obtient 14 % des voix. Ce parti de droite dure, controversé, peut-il avoir une incidence sur la politique britannique ?

TH : Ce qu’il sera intéressant de regarder, c’est la façon dont ce parti pourrait avoir une influence sur le Parti conservateur. Les Tories vont devoir se reconstruire, trouver un nouveau leader, choisir leur nouvelle politique et toute la question qui se pose, c’est : vont-ils se reconstruire comme un parti de centre droit ou, au contraire, influencés par le Reform UK, vont-ils dériver sur leur droite et devenir une sorte de parti conservateur plus populiste avec des tendances éventuellement xénophobes ?

En Écosse, les indépendantistes du SNP (Scottish National Party) subissent d’énormes pertes, passant de 48 à 9 sièges, la plupart au profit du Labour. Cela nous dit quoi ?

CE : Ce qu’on peut dire, je crois, c’est que le scénario d’un autre référendum pour l’indépendance est hors de question pour le moment.

Tout le contraire en Irlande du Nord, où les nationalistes du Sinn Fein ont remporté sept sièges, contre cinq pour les unionistes du Democratic Unionist Party (DUP)… Un résultat historique.

CE : Les gens en Irlande du Nord ne sont pas très contents de la façon dont les conservateurs ont traité l’Irlande du Nord lors des négociations sur le Brexit avec l’Union européenne. Cela a joué sur le déclin significatif du soutien au DUP, allié des conservateurs. C’est la première fois qu’un parti nationaliste est le plus gros parti nord-irlandais à Westminster [NLDR : où le Sinn Fein refuse d’ailleurs de siéger]. Ce sera intéressant, à cet égard, de voir comment évoluera la relation entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Le nouveau premier ministre Keir Starmer salue des militants travaillistes devant le 10, Downing Street, vendredi.

À quoi s’attendre du nouveau premier ministre, Keir Starmer, au cours des prochains mois ?

CE : Starmer a dit que le changement commençait maintenant et il a besoin de répondre aux attentes assez rapidement. Il peut faire ce qu’il veut en raison de sa majorité, mais il est contraint par les faiblesses économiques du Royaume-Uni et sa vulnérabilité à la fois sur le plan intérieur et à l’étranger… Je crois que le système public de santé sera une priorité majeure. Il doit régler les conflits dans le secteur et rassurer les Britanniques sur la fiabilité du système et sur le fait qu’ils peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin.

TH : Je pense que déjà, il va chercher à apaiser le débat politique et montrer à quel point les travaillistes sont différents et plus sereins dans leur façon de gouverner. On peut s’attendre à un budget rectificatif qui va permettre de dégager davantage de marge de manœuvre pour l’économie et les services publics. Je pense qu’il y aura des mesures assez symboliques sur l’immigration pour annuler les mesures proposées par les conservateurs, notamment l’envoi au Rwanda des demandeurs d’asile. Dans l’immédiat, il y a aussi un sommet de l’OTAN à Washington, qui permettra à Starmer d’acquérir immédiatement une stature internationale, ce qui est parfois assez difficile pour un nouveau chef de gouvernement.

Ironique, tout de même : pendant que l’Europe vire très à droite, le Royaume vire plutôt à gauche. Coïncidence ?

TH : Encore une fois, l’adhésion à la gauche n’est pas si forte, sachant que ce sont surtout les conservateurs qui ont perdu des sièges et qu’en plus, Keir Starmer n’a pas un discours très à gauche. Par contre, c’est vrai qu’il n’y a pas eu d’énorme virage à l’extrême droite. Peut-être aussi parce que les expériences des dernières années ont un peu échaudé les Britanniques. Ils ont eu les populistes au pouvoir – je pense particulièrement à Boris Johnson. Les années Brexit aussi font qu’ils ont envie de revenir à une politique plus modérée. C’est peut-être un signe d’espoir pour le reste de l’Europe qui, justement, vire à droite…