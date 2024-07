La Suède avait précédemment été le premier pays à élargir le congé parental aux pères et non plus seulement aux mères.

PHOTO TOM LITTLE, ARCHIVES REUTERS

(Copenhague) La Suède a lancé lundi une nouvelle loi révolutionnaire qui permet aux grands-parents d’obtenir un congé parental payé afin de s’occuper de leurs petits-enfants durant les trois premiers mois de vie.

Jan M. Olsen Associated Press

Cette évolution intervient après que le parlement suédois, le Riksdag, qui compte 349 sièges, a approuvé en décembre dernier la proposition du gouvernement sur le transfert de l’allocation parentale. Cela survient 50 ans après que le pays scandinave soit devenu le premier au monde à offrir un congé parental payé pour les pères et pas seulement pour les mères.

En vertu de la loi, les parents peuvent transférer une partie de leur généreuse allocation de congé parental aux grands-parents de l’enfant. Un couple de parents peut transférer jusqu’à 45 jours, tandis qu’un parent célibataire peut transférer 90 jours, selon l’organisme gouvernemental qui administre le système d’assurance sociale.

Ce pays scandinave de 10 millions d’habitants, connu pour son système de protection sociale financé par les contribuables, a construit au fil des générations une société où les citoyens sont pris en charge du berceau à la tombe.

En Suède, il est permis de s’absenter complètement du travail à la naissance d’un enfant. L’allocation parentale est versée pendant 480 jours, soit environ 16 mois, par enfant. Parmi ceux-ci, l’indemnisation de 390 journées est calculée sur la base du revenu total de la personne, tandis que pour les 90 journées restantes, les personnes reçoivent un montant fixe de 180 couronnes (environ 23 $ CAD) par jour.

Il existe également d’autres avantages pour les parents en Suède : ils peuvent travailler à des horaires réduits jusqu’à ce que l’enfant ait huit ans, tandis que les employés du gouvernement peuvent bénéficier de ces horaires réduits jusqu’à ce qu’il ait l’âge de 12 ans.

Conditions

Alexandra Wallin, de l’Agence suédoise d’assurance sociale, a déclaré à la chaîne de télévision suédoise SVT que la nouvelle loi « offrira de plus grandes opportunités ».

Néanmoins, les règles pour les grands-parents, a-t-elle expliqué, sont les mêmes que pour l’allocation parentale ordinaire et exigent qu’une personne soit assurée pour l’allocation parentale, ce qui est le cas de la plupart des Suédois.

Il existe des conditions pour bénéficier de l’allocation parentale : un retraité peut également prendre un congé parental, auquel cas l’indemnisation est basée sur la pension de la personne. Une personne ne peut pas chercher de travail ou étudier pendant la période où elle perçoit l’allocation parentale.

En 1974, la Suède a remplacé le congé de maternité sexospécifique par un congé parental pour les deux parents. À l’époque, ce qu’on appelle l’assurance parentale permettait aux parents de s’absenter du travail pendant six mois par enfant – chaque parent ayant droit à la moitié des journées.

Cependant, après cette décision, seulement 0,5 % du congé parental payé a été pris par les pères, selon l’Agence d’assurance sociale. Aujourd’hui, en Suède, les pères prennent environ 30 % du congé parental payé, selon l’agence.

Les États-Unis, cancres des congés parentaux

En revanche, les États-Unis sont l’un des rares pays – et le seul pays industrialisé – à ne pas avoir de politique nationale de congé de maternité payé. La loi sur les congés familiaux et médicaux offre aux travailleurs américains éligibles jusqu’à 12 semaines de congé avec protection de l’emploi par an, mais cette période n’est pas rémunérée.

« Nous n’avons aucun droit au congé parental payé au niveau fédéral ou national », a déclaré Vicki Shabo, qui mène des recherches et défend les programmes de congés familiaux et médicaux payés aux États-Unis au sein du groupe de réflexion New America, basé à Washington.

Des programmes de congé familial payé ont été créés dans 13 États et dans le district de Columbia, bien que le congé parental proposé dans ces endroits soit généralement d’environ trois mois, soit seulement une fraction des prestations suédoises. En mars de l’année dernière, seulement un quart environ des travailleurs civils aux États-Unis bénéficiaient d’un congé familial payé, selon l’agence américaine de statistiques du travail.

Même dans les États qui offrent un congé payé pour créer des liens avec un nouvel enfant, ce temps n’est pas transférable aux grands-parents à moins qu’ils n’agissent en tant que parent de l’enfant, a rappelé Jared Make, vice-président de l’organisation de défense à but non lucratif A Better Balance.

« Les familles s’étendent souvent au-delà de la famille nucléaire, a indiqué M. Make. Des exemples comme celui de la Suède montrent à quel point les États-Unis sont loin derrière. Nous avons beaucoup de travail à faire pour rattraper le reste du monde industrialisé. »