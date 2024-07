(Athènes, Grèce) Deux pompiers ont été blessés dans la lutte contre les incendies de forêt qui ont éclaté sur les îles de Chios et Kos, dans la mer Égée, alors que le premier ministre grec a mis la population en garde contre un été « particulièrement dangereux ».

Elena Becatoros Associated Press

Les services d’urgence ont annoncé lundi matin des ordres d’évacuation pour les habitants de la région de Metohi, à l’ouest de Chios, les exhortant à se diriger vers une plage voisine. Dans la soirée de lundi, plus de 140 pompiers, ainsi que huit équipes de pompiers spécialisés dans les incendies de forêt, sept avions-citernes et trois hélicoptères combattaient l’incendie.

Un porte-parole du service de lutte contre les incendies, Vasilis Vathrakoyiannis, a déclaré que deux pompiers avaient été légèrement blessés, tandis que des dizaines d’autres se dirigeaient vers l’île par bateau depuis l’île voisine de Lesbos et depuis Athènes.

« La situation reste difficile à Chios et toutes les forces de la protection civile feront de grands efforts pour la limiter », a affirmé M. Vathrakoyiannis lors d’un point de presse en soirée.

Un autre incendie qui s’est déclaré plus au sud dans la mer Égée, sur l’île de Kos, était moins vigoureux lundi soir, même si certaines zones continuent de brûler, a indiqué M. Vathrakoyiannis. Cet incendie est combattu par plus de 100 pompiers, dont des renforts envoyés depuis Athènes, ainsi que six avions-citernes et deux hélicoptères, a-t-il ajouté.

Été dangereux à prévoir

Au total, 52 incendies de forêt ont débuté en Grèce au cours des dernières 24 heures, dont 44 ont été maîtrisés dès les premiers stades, a rapporté M. Vathrakoyiannis. Les autorités luttaient encore contre huit incendies au total, lundi soir.

Ces incendies surviennent un jour après que les pompiers ont réussi à maîtriser deux grands incendies de forêt près d’Athènes, attisés par des vents violents.

« Nous avons connu un mois de juin exceptionnellement difficile en termes de conditions météorologiques, avec des niveaux élevés de sécheresse et des vents inhabituellement forts pour cette saison », a déclaré lundi le premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d’une réunion de son cabinet.

L’été de cette année, a-t-il ajouté, « devrait être particulièrement dangereux » au chapitre des incendies de forêt.

M. Mitsotakis a déclaré que l’utilisation de drones dans le cadre d’un système d’alerte précoce contre les incendies de forêt avait été particulièrement utile cette année et a salué une meilleure coordination entre les autorités et les pompiers volontaires pour limiter l’étendue des dégâts causés par les incendies jusqu’à présent.

« Nous entrons dans le cœur difficile de la période anti-incendie, et celle-ci ne pourra certainement pas être gagnée sans l’aide du public également, en particulier dans le domaine de la prévention », a plaidé M. Mitsotakis.

Le mois dernier, le temps chaud et sec combiné à des vents violents a contribué à attiser les incendies en Grèce et en Turquie. Cet été devrait être particulièrement propice aux incendies après un hiver doux et sec. L’an dernier, de vastes incendies de forêt ont tué plus de 20 personnes en Grèce.