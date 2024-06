(Athènes) Deux gros incendies de forêt brûlaient dimanche près d’Athènes, la capitale grecque. Les autorités ont envoyé des messages d’urgence invitant certains résidents à évacuer et d’autres à rester chez eux et à fermer leurs fenêtres pour se protéger de la fumée.

Demetris Nellas Associated Press

Le premier incendie, au sud-est d’Athènes, s’est allumé en début d’après-midi. Les autorités locales ont déclaré qu’au moins quatre maisons et plusieurs voitures avaient été incendiées. Aucune victime n’était à déplorer à 18 h, heure locale.

L’incendie approchait du port de Lavrio, à environ 60 kilomètres au sud-est d’Athènes. La région a souffert d’incendies de forêt ces dernières années. Une petite forêt au sud, près du cap Sounion, pourrait également être en danger.

Un deuxième incendie, qui se déplace rapidement, s’est déclenché plus tard au nord d’Athènes, près de la banlieue de Stamata. Il brûlait à travers les broussailles et les forêts et remontait le mont Penteli, l’une des quatre montagnes entourant la région de la capitale.

Au total, 230 pompiers, 17 avions et 12 hélicoptères tentaient d’éteindre les deux incendies, ont indiqué les pompiers. Les avions et hélicoptères peuvent seulement opérer en journée.

Le temps chaud et sec, combiné à des vents violents, contribue à la propagation des incendies. Les températures, dans les bas 30 degrés Celsius, devraient augmenter lundi et mardi.

Les incendies de forêt sont devenus un phénomène annuel en Méditerranée. Plus tôt ce mois-ci, la Grèce et la Turquie ont été aux prises avec de vastes brasiers.