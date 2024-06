Le bloc de gauche ne remportera peut-être pas la majorité aux élections anticipées, dont le premier tour aura lieu dimanche en France. Mais il gagne sans conteste du côté des affiches de campagne, résultat d’un appel à tous lancé par un « designer engagé ».

Dans les jours qui ont suivi la dissolution du Parlement, Geoffrey Dorne, 39 ans, a créé un site web de graphisme collaboratif afin de soutenir le Nouveau Front populaire, l’alliance de gauche réunissant le Parti socialiste, La France insoumise, les Verts et les communistes.

« L’idée était d’inciter les gens à faire des affiches qui illustreraient les mesures du programme et de les rassembler sur un site internet », expliquait-il mi-juin au média 20 Minutes.

Créée en quelques heures, la plateforme 24x36.art a rencontré un succès inespéré. En quelques jours, Geoffrey Dorne et son collège Mathias Rabiot ont reçu plus de mille propositions, dont une centaine a été retenue pour le site. « La seule règle est de transmettre un message positif, joyeux, optimiste », confie-t-il encore à 20 Minutes.

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Liberté, égalité… fraternité ? Non, Beyoncé !

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Le footballeur Zinédine Zidane, qui a remporté la Coupe du monde de football avec l’équipe nationale de France en 1998

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Léon Blum, premier ministre et chef du premier Front populaire en 1936-1937

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Affiche illustrant la philosophie écologiste du Nouveau Front populaire

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Une référence au robot R2-D2, de la saga Star Wars 1 /5









Le résultat, de fait, ne manque pas de faire sourire. Loin des affiches de campagne habituelles, le visuel recueilli par 24x36.art joue à la fois sur l’humour, l’intelligence, l’impertinence, la culture pop et les références historiques. Une véritable déferlante d’originalité, qui n’est pas sans rappeler le visuel et les slogans des manifestations étudiantes de mai 68.

IMAGE TIRÉE DU SITE 24X36.ART Affiche faisant référence à la célèbre chanson Blitzkireg Bop, bien connue pour son refrain « Hey, ho ! Let’s go ! ».

Ici on fait un clin d’œil à la chanteuse Beyoncé, là au groupe punk The Ramones (« Hey, ho ! Let’s gauche ! »). D’autres affiches jouent plutôt sur les mots (« Le front de l’air est gai », « Ainsi front front front… ») ou le programme de l’alliance, avec des propositions « peace and love » ou nostalgiques (hommages à Léon Blum, premier ministre et chef du premier Front populaire en 1936-1937).

Voilà qui tranche net avec les propositions plus prévisibles des autres partis. Seule surprise, et elle est de taille : le bloc Ensemble (alliance de la majorité présidentielle) a fait le choix de ne pas mettre Emmanuel Macron en avant sur ses affiches, mais plutôt le premier ministre Gabriel Attal, allant ainsi contre la coutume. Façon de se distancier d’un président devenu encombrant et particulièrement impopulaire ? Comme l’explique le politologue Philippe Moreau Chevrolet au magazine français Dernière minute, « les candidats ne veulent plus que le nom du président en exercice figure sur les affiches parce que ça les pénalise… S’y ajoute que cette année, Emmanuel Macron est responsable du chaos actuel, donc les électeurs peuvent être tentés de le boycotter ».

IMAGE TIRÉE DU SITE 27C5.FR Affiche du candidat indépendant Ludovic Beaujouan

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE X DE RICHARD VACQUER Affiche du candidat de la République souveraine Richard Vacquer 1 /2



Dans un registre plus farfelu, notons aussi l’affiche du candidat indépendant Ludovic Beaujouan, qui se la joue roi viking, hache à la main, avec un slogan aussi direct que flou (« Paris, nous revoilà ! »), et du candidat « divers gauche » Richard Vacquer, qui pose un chaton dans les bras.

Les deux hommes ont justifié leur « coup » par le besoin de se faire remarquer…