(Paris) Le président français Emmanuel Macron a promis de donner des consignes de vote claires en cas de duel au second tour des législatives entre la gauche et le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN), présenté comme le grand favori du scrutin.

Gabriel BOUROVITCH Agence France-Presse

Alors que la campagne s’achève vendredi à minuit (18 h heure de l’Est), tous les sondages donnent une avance très confortable au RN, crédité de 36 à 37 % des intentions de vote et qui distance ainsi largement la gauche (28 à 29 %) tandis que la majorité sortante est reléguée à la troisième place (20 % à 21 %).

Le chef de file du RN Jordan Bardella, 28 ans, devra néanmoins séduire davantage d’électeurs s’il veut obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale à l’issue du second tour le 7 juillet, condition qu’il a lui-même posée pour accepter le poste de premier ministre.

Jeudi soir, en marge d’un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a promis « une grande clarté » dans les consignes de vote pour le second tour en cas de duel entre le RN et la gauche.

« Je veux évidemment éviter que les extrêmes, et notamment l’extrême droite, puissent gagner ces élections », a affirmé de son côté le premier ministre Gabriel Attal vendredi sur les médias BFMTV/RMC.

Et, alors que l’exécutif a mis ces dernières semaines sur un pied d’égalité le RN et La France insoumise (LFI, gauche radicale) « et ceux qui les suivent » – pour désigner le Nouveau Front populaire (NPF), coalition de gauche qui comprend aussi le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste –, M. Macron a semblé à Bruxelles nuancer cette position.

« J’ai eu l’occasion de dire qu’à l’extrême gauche des gens avaient tenu des propos sur l’antisémitisme ou la violence, sur l’antiparlementarisme que je désapprouvais, qui sortaient de l’arc républicain, mais je ne fais pas une confusion générale avec l’ensemble d’autres formations politiques », a déclaré le chef de l’État.

Forte participation attendue

Le président a aussi dénoncé l’« arrogance » du RN qui entend lui imposer une cohabitation dure en cas de victoire, s’étant « déjà réparti » tous les postes du gouvernement.

La figure de proue de l’extrême droite française Marine Le Pen a en effet récemment assuré que la fonction de « chef des armées » du président de la République n’était qu’un simple « titre honorifique ».

De cette prérogative de chef des Armées, inscrite dans la Constitution, découle des pouvoirs en matière de politique étrangère et de défense que les présidents ont conservés lors des précédentes cohabitations.

Vendredi, elle a aussi indiqué que si Jordan Bardella devait devenir premier ministre, il s’opposerait à la reconduction de Thierry Breton comme commissaire européen, annoncée jeudi par Emmanuel Macron à ses partenaires.

Dimanche, une forte participation, qui pourrait être la plus élevée depuis 25 ans, est attendue : près de deux électeurs sur trois prévoient d’aller voter, contre moins d’un sur deux aux législatives de 2022.

Avec comme conséquence prévisible, « certainement des élus dès le premier tour », prédit à l’AFP le directeur général délégué de l’Ipsos Brice Teinturier, même s’il y aura aussi « énormément de triangulaires », ajoute le sondeur, qui anticipe « potentiellement 200, voire 240 » circonscriptions dans ce cas de figure.

La question du « désistement républicain » face à l’extrême droite est donc au cœur des enjeux. Une option déjà défendue au sein du Nouveau Front populaire, où écologistes, socialistes et communistes ont fait savoir que leurs candidats arrivés en troisième position se retireraient.

« Racisme décomplexé »

À gauche, la figure de proue du parti LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui demeure un épouvantail pour ses adversaires, a indiqué, jeudi, qu’il n’entend pas être « rayé de la carte ». Y compris par ses alliés qui ne souhaitent pas le voir devenir premier ministre en cas de victoire.

Le président du Parti socialiste Olivier Faure a ainsi affirmé, lors d’un ultime débat télévisé jeudi soir, qu’il faudra « une force tranquille » à la tête du gouvernement français.

Gabriel Attal a continué lui de distribuer les coups lors de ce débat tendu auquel participait aussi Jordan Bardella.

Il a notamment accusé le président du RN de soutenir « une centaine de candidats » ayant tenu des propos « racistes, antisémites et homophobes ».

Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a déploré dans la nuit la « parole désinhibée », « le racisme ou l’antisémitisme » dans le débat politique. La présidente sortante de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet a déploré un parti qui montre son « vrai visage », celui d’« un racisme décomplexé ».

À l’étranger, ces élections sont scrutées de près, notamment à Kyiv qui redoute que le soutien français à l’Ukraine face à la Russie s’effrite.

Jordan Bardella a assuré jeudi qu’il ne laisserait pas « l’impérialisme russe absorber un État allié comme l’Ukraine ».