La princesse Anne et son époux Tim Lawrence montent en calèche après avoir assisté au service de l’Ordre de la Jarretière, qui a lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, en Angleterre, le 17 juin 2024.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) La princesse Anne, sœur du roi Charles III, est sortie vendredi de l’hôpital où elle avait été admise cinq jours plus tôt après avoir reçu un choc à la tête apparemment provoqué par un cheval, a indiqué la famille royale britannique.

Agence France-Presse

La fille d’Élisabeth II, âgée de 73 ans, est sortie de l’hôpital Southmead de Bristol (Sud-Ouest de l’Angleterre) où elle était soignée depuis dimanche soir pour une commotion cérébrale et des « blessures mineures ». Elle a regagné dans la matinée sa résidence de campagne de Gatcombe Park (Ouest de Londres).

Dans un communiqué, son époux Tim Laurence a transmis « ses remerciements les plus chaleureux à l’équipe de l’hôpital Southmead pour ses soins, son expertise et sa gentillesse pendant le court séjour » de sa femme, très populaire en Angleterre.

Mercredi, il avait indiqué que la princesse se remettait « lentement » après cet accident. Elle devrait demeurer dans sa propriété de Gatcombe Park le temps de récupérer et ne reprendra ses activités publiques qu’avec le feu vert de ses médecins.

Selon des médias britanniques, le choc a provoqué des troubles de mémoire et la princesse ne se souviendrait pas avec précision de ce qui s’est passé, alors qu’elle marchait dans sa propriété.

Selon ses médecins, ses blessures « mineures » à la tête seraient cohérentes avec un choc causé par la tête ou les jambes d’un cheval.

Anne est une cavalière de haut niveau et a même représenté son pays aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

À cause de cet accident, la princesse a dû annuler sa participation au banquet d’État organisé mardi soir au palais de Buckingham en l’honneur de l’empereur du Japon Naruhito et de son épouse l’impératrice Masako, ainsi qu’un voyage au Canada prévu en fin de semaine.

Anne, qui a le titre de princesse royale, est la plus active parmi les membres de la famille royale, avec des centaines d’engagements par an. Elle en a mené l’an dernier davantage que le roi Charles et le cancer du souverain, comme celui de la princesse Kate, ont encore augmenté sa charge cette année.

Appréciée pour son sens du devoir et son franc-parler, la seule fille de la défunte reine est plus populaire que son frère Charles III, selon un récent sondage YouGov.