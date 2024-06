(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé s’être rendu mercredi dans une ville de la région orientale de Donetsk, proche d’une zone particulièrement difficile du front, pour rencontrer ses troupes.

Agence France-Presse

« J’ai commencé cette journée dans la région de Donetsk, avec nos soldats, avec le commandant en chef [Oleksandre] Syrsky et le nouveau commandant des forces conjointes, le général [Andriï] Gnatov », a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

Le président y est filmé devant le panneau de la ville de Pokrovsk, secteur où les Russes sont à l’offensive depuis des semaines.

Le général de brigade Gnatov est « jeune, mais sa connaissance de la ligne de front et son expérience sont exactement ce qu’il nous faut », a souligné M. Zelensky.

M. Gnatov a été nommé à ce poste lundi et remplace le général Iouri Sodol, accusé d’incompétence ayant mené à la mort de soldats et à des revers sur le front par un commandant militaire populaire.

« La tâche du général Gnatov est évidente : détruire l’occupant et, surtout, sauver le plus grand nombre possible de vies de nos soldats », a fait valoir M. Zelensky.

Le président a par ailleurs soulevé la question de l’aide aux communautés de la région de Donetsk, l’une des plus affectées par les combats.

PHOTO UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Il a reproché aux responsables gouvernementaux s’occupant de ces questions de ne pas être allés dans cette zone depuis des mois, promettant « une conversation sérieuse » à ce sujet à Kyiv et des « conclusions appropriées ».

« Les gens ont besoin de solutions immédiates, solutions qui ne sont pas visibles depuis Kyiv », a fait valoir M. Zelensky.

« J’ai été surpris de constater que certains responsables gouvernementaux n’étaient pas venus depuis six mois ou plus », a-t-il lancé.