Attaques dans le Caucase russe Fin des affrontements armés, 20 personnes tuées

(Moscou) La Russie a annoncé lundi la fin des affrontements armés entre forces de l’ordre et assaillants qui ont éclaté la veille au Daguestan, dans le Caucase, après des attaques contre des églises orthodoxes et au moins une synagogue qui ont fait vingt morts et des dizaines de blessés.