(Londres) La princesse Anne, sœur du roi Charles III, « se porte bien », a assuré son mari mardi après lui avoir rendu visite à l’hôpital où elle se remet « de légères blessures et d’une commotion » à la tête, à la suite d’un incident qui aurait été provoqué par un cheval.

Agence France-Presse

« Elle se porte bien », a dit à des journalistes son mari Tim Laurence, devant l’hôpital de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre, où Anne est soignée depuis dimanche soir. « Elle se remet bien », a-t-il ajouté.

Dans un court communiqué, le palais de Buckingham a annoncé lundi que la princesse de 73 ans, très populaire en Angleterre, souffrait « de légères blessures et d’une commotion après un incident à Gatcombe Park hier [dimanche] soir ».

Gatcombe Park est sa résidence de campagne dans le sud-ouest de l’Angleterre.

L’incident aurait été provoqué par un cheval.

La princesse « se rétablit bien […] et reste en observation à l’hôpital par mesure de précaution », a indiqué un porte-parole du palais lundi.

Les engagements de la princesse prévus cette semaine ont été annulés.

La fille de la défunte reine Élisabeth II devait initialement participer à un banquet donné mardi soir à Buckingham à l’occasion de la visite d’État de l’empereur du Japon Naruhito et de son épouse l’impératrice Masako.

Anne a également dû annuler un voyage au Canada, prévu à la fin de la semaine.

La Princesse royale, comme elle est appelée dans son pays, est une cavalière de haut niveau, et a même représenté son pays aux Jeux olympiques. Elle est le membre le plus actif de la famille royale, avec des centaines d’engagements par an.

Anne a eu deux enfants-Peter et Zara - issus de son premier mariage avec le cavalier Mark Philipps. Après leur divorce en 1992, elle a épousé neuf mois plus tard le commandant Timothy Laurence, ancien écuyer de la reine Elizabeth.