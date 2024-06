PHOTO GOVERNOR OF BELGOROD REGION VYAC, REUTERS

(Kyiv) L’Ukraine a dit avoir touché mardi un dépôt de munitions de l’armée russe, dans la région russe de Voronej, frontalière de l’Ukraine, provoquant un important incendie sur le site.

Agence France-Presse

« Le 25 juin 2024, un dépôt de munitions de l’armée d’agression russe a été touché […] dans la région de Voronej », a indiqué dans un communiqué la Direction principale du ministère ukrainien de la Défense, dans la matinée.

D’après cette source, l’opération a été menée par les forces du renseignement militaire ukrainien.

« Un incendie s’est déclaré sur ce site contenant des obus et d’une superficie totale de 3500 m2 », s’est félicité le ministère ukrainien, précisant que le feu « brûle toujours ».

La chaîne de télévision russe d’État Vesti a diffusé des images montrant un panache de fumée s’élever au loin, dans la région de Voronej, où « deux localités ont été attaquées par l’Ukraine », à environ 50 kilomètres de la frontière.

Le gouverneur russe régional, Alexandre Goussev, a lui indiqué sur Telegram qu’il y avait eu « une détonation d’objets explosifs dans le district d’Olkhovatskiï », après avoir signalé que deux districts avaient été « attaqués par l’Ukraine au cours de la nuit ».

Kyiv tente, ces derniers mois, de frapper, sur le sol russe, les bases arrières des forces de Moscou, des sites généralement utilisés pour attaquer, à l’aide de missiles ou de drones, les villes et les structures énergétiques ukrainiennes.

Plus tôt mardi, le ministère russe de la Défense avait évoqué dans un rapport matinal avoir « intercepté et détruit » un drone dans la région de Voronej, sans donner plus de détails.

Au total, l’armée russe a dit avoir détruit, dans la nuit de lundi à mardi, 30 drones explosifs ukrainiens dans des régions frontalières de l’Ukraine.

« Pendant la nuit, lors d’une tentative du régime de Kyiv de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens sur le territoire de la Fédération de Russie, les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 29 drones dans la région de Belgorod et un drone dans celle de Voronej », avait déclaré dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

« Malheureusement […], une habitante civile a été tuée » dans le village de Belovskoïe, dans la région de Belgorod, a déclaré pour sa part le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

Il s’agit d’une « femme âgée dont la maison a été directement visée » par un drone, a-t-il précisé.

Dimanche, une frappe de missiles ukrainienne en Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, a fait au moins quatre morts, dont deux enfants, et plus de 150 blessés, selon les autorités locales installées par Moscou.