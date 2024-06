L’ancien président suisse Alain Berset, 52 ans, a été élu mardi secrétaire général du Conseil de l’Europe pour cinq ans, a annoncé l’organe parlementaire de cette institution vigie des droits de l’homme sur le continent.

Agence France-Presse

« Félicitations à Alain Berset, qui vient juste d’être élu secrétaire général du Conseil de l’Europe pour un mandat de cinq ans ! », a indiqué sur son compte X l’Assemblée parlementaire du Conseil (APCE), dont les membres ont élu au deuxième tour M. Berset.

Il prendra ses fonctions le 18 septembre, date à laquelle il succédera à la Croate Marija Pejcinovic Buric, dont le mandat a été marqué par l’exclusion de la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Le Belge Didier Reynders, commissaire européen sortant à la Justice et l’Estonien Indrek Saar, ancien ministre de la Culture, étaient également candidats pour prendre la tête du Conseil de l’Europe, qui réunit 46 États membres.

M. Berset était l’un de plus populaires responsables politiques de Suisse quand il a pris tout le monde par surprise au moment de l’annonce de son départ du Conseil fédéral à la fin de l’année 2023.

Pendant 12 ans, ce membre du Parti socialiste a tenu le portefeuille des Affaires intérieures au sein du gouvernement fédéral suisse et c’est à ce poste, qui recouvre les questions de santé, qu’il a dû gérer la plus grave crise de sa carrière : la pandémie de COVID-19.

Au plus fort de cette crise, il avait été menacé de mort et mis sous protection policière, chose rarissime en Suisse.

Alain Berset a aussi occupé par deux fois la présidence tournante de la Confédération helvétique en 2018 et en 2023. C’est un poste essentiellement protocolaire d’un an que les conseillers fédéraux cumulent avec leur ministère. C’est en tant que président de la confédération qu’Alain Berset avait pu accueillir l’année dernière son ami et voisin, le président français Emmanuel Macron, pour une rare visite d’État.

Marié et père de trois enfants, M. Berset est né le 9 avril 1972 à Fribourg (centre ouest de la Suisse). Il a étudié les sciences politiques, dont il est licencié depuis 1996, et les sciences économiques, dont il est docteur depuis 2005, à Neuchâtel.

Fondé en 1949 à Strasbourg, le Conseil de l’Europe réunit 46 pays depuis l’exclusion de la Russie.