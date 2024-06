PHOTO 24 E BRIGADE MÉCANISÉE D’UKRAINE FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Le Kremlin a menacé lundi les États-Unis de « conséquences », au lendemain d’une frappe ukrainienne en Crimée, menée selon Moscou à l’aide d’un missile américain, et a accusé les Occidentaux de « tuer des enfants russes ».

Agence France-Presse

« Il est évident que la participation des États-Unis aux combats, leur participation directe, qui entraîne la mort de citoyens russes, doit avoir des conséquences », a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, appelant les journalistes à demander en Europe et aux États-Unis « pourquoi leurs gouvernements tuent des enfants russes ».

Selon Moscou, les frappes de missiles de longue portée ATACMS, comme celle de dimanche en Crimée ukrainienne annexée par la Russie, ne peuvent pas être menées par l’Ukraine seule, car elles nécessitent des spécialistes, des technologies et des données de renseignement américains.

Américains et Européens ont récemment commencé à autoriser l’Ukraine à utiliser les armements occidentaux pour frapper en territoire russe des cibles militaires servant notamment à bombarder le territoire ukrainien.

Moscou considère la Crimée comme sienne depuis son annexion en 2014. Celle-ci a été dénoncée par l’écrasante majorité de la communauté internationale et n’est pas reconnue par des alliés de la Russie comme la Chine.

Évoquant des représailles, Vladimir Poutine avait menacé ce mois-ci de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux pour qu’ils frappent leurs intérêts dans d’autres régions du monde.

Selon l’armée russe, cinq missiles ATACMS ont été tirés par les forces ukrainiennes dimanche et quatre auraient été détruits en vol près de Sébastopol, ville portuaire abritant la flotte russe de la mer Noire. Le gouverneur local a indiqué que des débris des missiles interceptés étaient retombés « sur les zones côtières ». Au moins quatre morts ont été recensés, dont deux enfants, et plus de 150 personnes ont été blessés, selon les autorités locales mises en place par la Russie.

Lundi, la diplomatie russe a convoqué à Moscou l’ambassadrice des États-Unis, Lynne Tracy, pour l’avertir que la Russie prévoyait des « mesures de rétorsion », estimant que « les États-Unis, qui mènent une guerre hybride contre la Russie, sont devenus partie au conflit » en Ukraine.

« Il a été dit à l’ambassadrice que de telles actions de Washington […] autorisant des frappes à l’intérieur du territoire russe, ne resteraient pas impunies. Des mesures de rétorsion suivront », a insisté le ministère.

La veille, le ministère russe de la Défense avait également promis une réplique, soulignant que les données de ciblage des ATACMS étaient « saisies par des spécialistes américains sur la base des données des services de renseignement par satellite des États-Unis ».

Pour l’Ukraine, les cibles militaires en Crimée sont légitimes et la péninsule elle-même doit être reprise.

« La Crimée est un vaste camp et entrepôt militaire [russe] avec des centaines de cibles militaires directes que les Russes cherchent à camoufler cyniquement avec leurs civils », a accusé un conseiller à la présidence ukrainienne, Mikhaïlo Podolyak.

Quatre blessés dans une attaque russe de missiles à Odessa

La cité méridionale ukrainienne d’Odessa a été attaquée lundi par des missiles de croisière russe, faisant quatre blessés et provoquant un important incendie sur « 3000 m2 », selon les autorités locales.

PHOTO OLEKSANDR GIMANOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Des pompiers s’efforcent d’éteindre un incendie sur le site d’une frappe de missile russe à Odessa, le 24 juin.

« Le 24 juin au matin, les occupants russes ont attaqué la région d’Odessa avec deux missiles de croisière, visiblement, de type Iskander-K », a indiqué le commandement militaire aérien de la région Sud sur Telegram.

Le gouverneur de la région, Oleg Kiper, a expliqué à la télévision ukrainienne qu’un « incendie s’est déclaré sur une surface de 3000 mètres carrés » et que les « pompiers s’efforcent actuellement d’empêcher le feu de se propager à l’ensemble du bâtiment ».

« Jusqu’à présent, nous avons connaissance de quatre blessés. Un homme de 48 ans a également consulté un médecin pour une blessure au bras », a-t-il indiqué sur Telegram.

« Un entrepôt a été détruit », a précisé sur ses réseaux sociaux le commandement militaire de la région, affirmant qu’il s’agissait d’une « infrastructure civile ».

« L’attaque russe a touché des infrastructures civiles à Odessa. Les sauveteurs et les services d’urgence travaillent sur place », a déclaré le maire de la ville, Guennadiï Troukhanov, sur Telegram.

Ville portuaire de la mer Noire vitale pour les exportations ukrainiennes, Odessa est régulièrement visée par des missiles et drones de Moscou.

Dans la région de Kherson voisine, un homme de 40 ans a été tué dans la localité de Stepanivka bombardée par « les forces russes », selon le chef de l’administration militaire de la zone, expliquant que deux autres personnes ont été blessées.

Dans le nord du pays, deux personnes ont péri après qu’une « voiture a heurté une mine antichar », selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

« La bataille pour Novooleksandrivka se poursuit », non loin d’Avdiïvka, a rappelé l’état-major ukrainien, alors que Moscou continue de grignoter du territoire après la chute de cette ville minière en février.

« Deux attaques ont été repoussées » dans le secteur de Toretsk, a ajouté cette source.

Moscou intensifie ses attaques à l’aide d’un gaz irritant interdit, affirme Kyiv

La Russie a intensifié ses attaques à l’aide de gaz lacrymogène détourné de son utilisation première, a affirmé lundi l’armée ukrainienne, qui a recensé 715 attaques de ce type pour le seul mois de mai.

Le mode opératoire serait le largage par drone de « grenades K-51 et RG-VO », normalement utilisées par les forces de l’ordre pour disperser les émeutes, selon la même source.

L’état-major ukrainien a dit dans un communiqué sur Facebook avoir « documenté 715 cas d’utilisation de munitions contenant des composés chimiques dangereux par les Russes » pour le mois de mai, « soit 271 cas de plus qu’en avril ».

Le mois dernier, « 215 soldats » ukrainiens ont fait des visites dans des « institutions médicales » et présentaient des « symptômes de dommages chimiques de gravité variable », est-il également indiqué.

« L’utilisation d’armes chimiques ou d’agents antiémeute chimiques comme moyen de guerre constitue une violation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction » (CIAC) », a rappelé l’armée ukrainienne.

La CIAC interdit effectivement l’utilisation des gaz lacrymogènes en tant que « moyen de guerre », mais les autorise pour le maintien de l’ordre.

Le département d’État américain avait, en mai, accusé Moscou d’avoir utilisé une « arme chimique », la chloropicrine, un agent étouffant, contre les troupes ukrainiennes, en violation de la CIAC, pourtant ratifiée par Moscou qui se défend de posséder un arsenal chimique.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) avait jugé « insuffisamment étayées » les informations qu’elle a reçues sur l’usage présumé d’armes chimiques en Ukraine.