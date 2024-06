(Londres) Des données médicales sensibles de patients britanniques ont été publiées après une cyberattaque ayant visé un fournisseur de services début juin, qui perturbe encore le fonctionnement de grands hôpitaux londoniens, a indiqué vendredi le service public de santé NHS.

Agence France-Presse

« NHS England a été informé que le groupe cybercriminel a publié [jeudi] soir des données qui appartiennent selon lui au fournisseur Synnovis et ont été volées lors de cette attaque », a-t-il annoncé.

L’importante cyberattaque menée le 3 juin contre cette entreprise de tests sanguins a eu un « impact majeur » sur plusieurs services, dont celui des transfusions sanguines.

Le fonctionnement des hôpitaux du centre de Londres King’s College Hospital, Guy’s et St Thomas a été fortement affecté, et des milliers de rendez-vous et d’opérations ont été annulés depuis deux semaines.

La BBC affirme que le groupe cybercriminel russe Qilin est derrière cette attaque.

Il aurait, selon elle, partagé près de 400 Go de données – notamment les noms des patients, leurs dates de naissance, les numéros NHS et les descriptions des analyses de sang – dans la nuit de jeudi sur leur site darknet et sur leur chaîne Telegram.

« Nous comprenons que cela puisse susciter des inquiétudes et nous continuons à travailler avec Synnovis, le Centre national de cybersécurité et d’autres partenaires pour faire état le plus rapidement possible du contenu des fichiers publiés » et vérifier qu’il s’agit bien des données de Synnovis, a déclaré le NHS England.