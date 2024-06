(Kyiv) L’Ukraine a déployé des renforts dans le secteur de Tchassiv Iar pour défendre cette cité stratégique du front oriental, porte vers les grandes villes minières du Donbass, a indiqué jeudi une unité de combat dans un communiqué.

Agence France-Presse

Moscou vise cette localité, aujourd’hui en ruine, dans le but d’effectuer une percée en direction de Kramatorsk, principale ville encore sous contrôle ukrainien dans la région, garnison du front de l’Est.

« Des unités de la 24e bridage mécanisée ont été redéployées pour renforcer la défense dans le secteur de Tchassiv Iar », indique le communiqué de la brigade sur Facebook, admettant que « la situation à l’intérieur et autour de la ville est extrêmement difficile ».

La 24e brigade explique « détruire massivement l’ennemi », mais concède des « pertes ».

Une vidéo aérienne de la ville publiée mercredi par la 225e brigade d’assaut ukrainienne « Cygne Noir » sur son canal Telegram, montrait une localité ravagée et striée de colonnes de fumée s’élevant dans le ciel.

Dans la même région, sur le front de l’Est, un « bombardement russe » a fait cinq morts et onze blessés vendredi, selon la police nationale, qui accuse la Russie d’avoir utilisé différents types de munitions contre la localité de Mykolaïvka, notamment des bombes planantes.

Le chef de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, avait appelé un peu plus tôt ce matin les habitants à « évacuer ».

Le gouverneur de la région méridionale de Zaporijjia, Ivan Federov, a lui expliqué qu’« une personne a été tuée et deux autres blessées » lors d’une attaque contre la communauté de Vozdvyjivka, détruisant des « maisons privées où vivaient des civils ».

Depuis l’automne 2023, la Russie a l’initiative sur le front, à la faveur d’une armée ukrainienne en sous-effectif et en manque de munitions.

Le 10 mai dernier, les Russes ont lancé aussi d’importants assauts terrestres dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, remportant leurs gains territoriaux les plus importants en 18 mois avant d’être freinés par les défenses ukrainiennes.

Selon Kyiv, l’armée russe subit de lourdes pertes, mais avec 700 000 personnels militaires déployés dans la zone de guerre, Moscou dispose d’un avantage numérique.

L’Ukraine revendique des attaques de drones contre des raffineries russes

L’Ukraine a revendiqué vendredi une attaque de drones contre plusieurs raffineries en Russie, Moscou affirmant pour sa part avoir neutralisé pendant la nuit 114 drones ukrainiens ayant notamment visé le sud-ouest du pays, où une personne a été tuée.

« Dans la nuit du 21 juin, des drones ont attaqué les raffineries de pétrole d’Afipski, d’Ilski, de Krasnodar et d’Astrakhan », quatre villes du sud-ouest de la Russie, a déclaré l’État-major ukrainien dans un communiqué.

En outre, Kyiv a assuré avoir visé une « zone de stockage et de préparation » pour drones explosifs « Shahed-136/Geranium-2 », modèles utilisés par Moscou dans les attaques d’infrastructures énergétiques ukrainiennes.

PHOTO ALEX BABENKO, ASSOCIATED PRESS L’Ukraine est confrontée à des pénuries d’électricité du fait des attaques massives russes à répétition sur ses infrastructures énergétiques civiles.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait affirmé avoir intercepté et détruit pendant la nuit 70 drones en Crimée annexée, 43 drones dans la région de Krasnodar et un drone dans celle de Volgograd.

L’armée russe a également dit avoir détruit six drones navals ukrainiens dans la partie nord-ouest de la mer Noire, selon la même source.

Dans la région de Krasnodar, une attaque de drones a endommagé une chaudière près de la gare routière de Ioujny, a précisé pour sa part le gouverneur régional Véniamine Kondratiev, sur Telegram.

« À la suite de la chute des débris d’un drone, un employé de la chaudière a été tué », a-t-il ajouté, dénonçant une « attaque massive du régime criminel de Kyiv ».

Dans le district de Severski, plusieurs bâtiments administratifs d’une raffinerie de pétrole ont été endommagés, a ajouté M. Kondratiev.

L’Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis plus de deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques.

Kyiv avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.

L’Ukraine est confrontée à des pénuries d’électricité du fait des attaques massives russes à répétition sur ses infrastructures énergétiques civiles.