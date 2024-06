(Athènes) Quarante-cinq départs d’incendie de forêt ont été enregistrés en Grèce vendredi, troisième journée consécutive des vents violents ayant entraîné des évacuations préventives dans certains villages surtout dans le Péloponnèse (Sud), selon les pompiers.

Agence France-Presse

Au moins quatre incendies importants se sont déclarés dans la péninsule du Péloponnèse et plus particulièrement près de la ville de Megalopoli en Arcadie et dans les départements d’Argolide, de Messénie et d’Achaïe, situés entre 150 et 250 km au sud-ouest d’Athènes.

« Les conditions [météorologiques] sont extrêmement difficiles, la vitesse des vents a dépassé vendredi dans certaines régions les 95 km/h [10 sur l’échelle de Beaufort], ce qui rend difficile les efforts des pilotes » des bombardiers d’eau, a indiqué le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d’un point presse.

Au total « 45 départs de feu ont été enregistrés à travers le pays » dont l’un près de la station balnéaire de Mavro Lithari, près d’Athènes, qui a été rapidement circonscrit, a ajouté ce responsable appelant les citoyens à être vigilants.

À Megalopoli, où l’incendie a commencé près d’une centrale de la société électrique grecque (DEI), 44 pompiers luttent contre les flammes, épaulés par 12 véhicules, six avions bombardiers d’eau et deux hélicoptères, selon l’Agence de presse grecque, Ana.

Depuis mercredi, les autorités ne cessent d’avertir du « risque très élevé » d’incendie de forêt en raison des vents violents, des températures élevées ayant atteint dans certaines régions 40 degrés Celsius.

Mercredi, un feu s’était déclaré à Koropi, à 30 km au sud-est d’Athènes, et des habitants de deux villages des environs et trois écoles privées avaient été évacués préventivement.

Coutumière des vagues de chaleur, la Grèce se prépare depuis des semaines à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l’hiver le plus chaud de son histoire.

Le pays méditerranéen avait traversé la semaine dernière sa première vague de canicule avec des températures atteignant localement plus de 44 °C.

Il avait connu des feux dévastateurs et une canicule de deux semaines à plus de 40 °C, inédite dans sa durée, en 2023.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la hausse des températures provoquée par les émissions de combustibles fossiles d’origine humaine rallonge la saison des incendies et accroît les surfaces brûlées.