Législatives en France La décision « la plus grave, mais la plus responsable », dit Macron

(Paris) La décision d’avoir dissous l’Assemblée était « la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable », a déclaré mardi le président Emmanuel Macron à des Français inquiets qui l’ont longuement interrogé à ce sujet, sur une île bretonne symbole de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.