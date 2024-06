(Paris) À douze jours du premier tour des législatives en France, le débat de la campagne électorale s’est concentré mardi sur le niveau de déficit public du pays, laissé à 5,5 % du PIB en 2023 par le gouvernement sortant.

Agence France-Presse

« Respecter (nos concitoyens), c’est aussi reconnaître les exigences du réel, et ne pas creuser encore davantage des déficits lourds qu’on ne saurait pas bien financer », a mis en garde le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

Mercredi, la Commission européenne devrait ouvrir la voie à des procédures disciplinaires pour déficits publics excessifs contre une dizaine de pays de l’Union européenne, dont la France.

Le déficit a en effet dérapé en 2023 à 5,5 % du PIB, au lieu de 4,9 % attendus, si bien que fin juin l’agence de notation américaine S&P Global Ratings a baissé de AA à AA-la note souveraine de la France.

En outre, les taux d’emprunt de la deuxième économie européenne ont augmenté depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, après sa débâcle aux Européennes du 9 juin.

Bien que comptable de cette situation, c’est le gouvernement sortant qui a attaqué mardi les deux camps en tête des intentions de vote pour les élections des 30 juin et 7 juillet : l’extrême droite du Rassemblement national (RN, crédité de 33 % selon Ifop) et l’alliance de gauche Nouveau Front populaire (à 28 %), le camp du président étant à 18 %.

Selon le premier ministre Gabriel Attal, RN et NFP « promettent, dans leurs programmes, un matraquage fiscal à tous les étages pour financer leurs folies budgétaires ».

PHOTO OLYMPIA DE MAISMONT, AGENCE FRANCE-PRESSE Gabriel Attal

Le pays connaîtra « une crise de la dette, si leurs programmes étaient intégralement appliqués », a renchéri au journal Le Monde Bruno Le Maire, ministre des Finances depuis sept ans.

Pour le Nouveau Front populaire, la socialiste Valérie Rabault, première femme rapporteure du budget à l’Assemblée (de 2014 à 2017), leur a répondu en temps réel.

Elle a chiffré à 106 milliards d’euros les dépenses nouvelles prévues par le programme de l’alliance « sur la période 2024-2027 ». Et a annoncé la trajectoire budgétaire suivante : « déficit de 5,7 % du PIB cette année, puis 5,4 % en 2025 et 5,1 % en 2026 avant d’atterrir à 3,6 % en 2029 ».

« Certes, nous allongeons les délais pour le rétablissement des comptes publics. Mais […] il faut comprendre que l’urgence, c’est de relever l’économie française », a-t-elle affirmé.

De son côté, le chef de file de l’extrême droite, Jordan Bardella, avait annoncé le matin une mise en place par étapes des premières mesures du programme du RN, si ce dernier arrivait au pouvoir.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Jordan Bardella

La « première mesure » sera de faire voter un budget rectificatif incluant une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’énergie et les carburants, alors que le pouvoir d’achat est un des sujets centraux de la campagne.

En revanche, la suppression de la TVA sur les « produits de première nécessité » attendra le budget suivant, « à la rentrée ».

« Il y a les urgences et les réformes », a plaidé celui qui dit s’apprêter à « hériter d’un pays en situation de quasi-faillite » et souhaite d’abord effectuer « dès (son) arrivée » un « audit des comptes de l’État ».

Lundi, M. Bardella avait aussi confirmé qu’il abrogerait l’impopulaire réforme des retraites de M. Macron, mais « à partir de l’automne ».

« Refus d’obstacle »

Le président du RN a par ailleurs laissé entendre mardi qu’en cas de victoire de son parti il ne voudrait être premier ministre que s’il avait la certitude de disposer d’une majorité absolue à l’Assemblée.

« S’il y a une majorité relative, le premier ministre ne peut pas agir ».

L’extrême droite préparerait-elle les esprits à de possibles renoncements ? Selon M. Attal, « s’agissant de Jordan Bardella, il y a de moins en moins de programmes et de plus en plus de conditions, ça commence à ressembler à un refus d’obstacle ».

Pendant ce temps, l’alliance de gauche reste divisée sur une éventuelle tête d’affiche.

Une des dirigeantes de La France Insoumise (LFI, gauche radicale) a ainsi affirmé qu’il reviendrait au parti disposant du « plus grand groupe à l’Assemblée » à gauche de « proposer aux autres forces le nom d’un premier ministre ».

Ce qui pourrait avantager le parti du très clivant Jean-Luc Mélenchon, qui a investi 229 candidats, contre 175 pour les socialistes, 92 pour les écologistes et 50 pour les communistes.

Le dirigeant des socialistes Olivier Faure défend une autre voie : « un vote » des futurs députés de l’alliance si celle-ci est majoritaire au soir du 7 juillet.