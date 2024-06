Guerre en Ukraine, jour 844 La Russie et ses dirigeants « ne sont pas prêts à une paix juste », accuse Zelensky

(Burgenstock) La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l’indépendance et la souveraineté territoriale de l’Ukraine et ont souligné que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver « à une paix durable et juste ».