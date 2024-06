Conférence de paix sur l’Ukraine « Zéro » résultat selon le Kremlin

(Moscou) La conférence de paix sur l’Ukraine, qui a réuni samedi et dimanche en Suisse plus de 90 pays, en l’absence de la Russie et de la Chine, a abouti à « zéro » résultat, a estimé lundi le Kremlin.