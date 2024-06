(Burgenstock) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi qu’il ferait des propositions de paix à la Russie une fois qu’elles auront été agréées par la communauté internationale.

« Lorsque le plan d’action sera sur la table, accepté par tous et transparent pour les peuples, alors il sera communiqué aux représentants de la Russie, afin que nous puissions vraiment mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré à l’ouverture du premier sommet de la paix en Ukraine, qui se tient ce week-end en Suisse, mais sans la Russie.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a redit de son côté l’engagement ferme des États-Unis aux côtés de l’Ukraine.

« Si le monde ne réagit pas lorsqu’un agresseur envahit son voisin, d’autres agresseurs s’enhardiront sans aucun doute », a-t-elle déclaré devant la centaine de pays et organisations qui se retrouvent en Suisse jusqu’à dimanche pour faire une première ébauche de plan de paix.

PHOTO MICHAEL BUHOLZER, VIA REUTERS La vice-présidente américaine Kamala Harris

Mme Harris, qui représente le président Joe Biden retourné aux États-Unis après le G7 en Italie, est venue au sommet avec une aide de plus de 1,5 milliard de dollars, principalement pour le secteur énergétique et pour l’aide humanitaire.

La paix en Ukraine ne peut « pas être une capitulation » du pays, a affirmé samedi le président français Emmanuel Macron, à un sommet sur la paix en Suisse.

« Nous sommes tous déterminés à construire une paix durable. Et comme l’ont mentionné plusieurs d’entre vous, une telle paix ne peut pas être une capitulation ukrainienne », a-t-il déclaré. « Il y a un agresseur et une victime ».

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine « a avancé une proposition. Mais il faut dire la vérité : il n’appelle pas à des négociations, il appelle à la reddition » de l’Ukraine.

Le président kényan, William Ruto, s’est réjoui que « pour la première fois on se retrouve pour parler de paix en Ukraine, plutôt que de la guerre en Ukraine ».

« Un engagement en faveur de la paix rend inévitables certaines concessions fondamentales », a-t-il souligné estimant que pour réussir à faire la paix il faut une « rencontre entre amis et ennemis ».

« La Russie doit être à la table », a-t-il insisté. Une antienne reprise par le ministre des Affaires étrangères saoudien.

« Nous pensons qu’il est important que la communauté internationale encourage toute avancée vers des négociations en série, qui nécessiteront des compromis difficiles dans le cadre d’une feuille de route menant à la paix », a déclaré le prince Fayçal ben Farhane.

« Tout processus crédible nécessitera la participation de la Russie », a-t-il insisté.

Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il a souligné que « la paix ce n’est pas juste l’absence de guerre » et il a rejeté la notion de « réalité nouvelle » avancée par le Kremlin, qui entérinerait le contrôle de 20 % du territoire ukrainien.

« Un cessez-le-feu immédiat sans de sérieuses négociations » n’aboutirait qu’à « un autre conflit figé ».

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a aussi averti que « geler le conflit » n’est pas une solution, mais la « recette pour de futures guerres d’agression ».

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé à « définir les principes d’une paix juste et durable fondée sur le droit international et la charte des Nations unies ».

« C’est la voie à suivre pour parvenir à une cessation permanente des hostilités », a-t-il dit.

Plaidoyer pour la paix

« Tout ce qui sera convenu [à ce sommet] fera partie du processus de rétablissement de la paix dont nous avons tous besoin », avait déclaré M. Zelensky samedi matin, ajoutant : « Nous verrons l’Histoire se faire lors de ce sommet ».

PHOTO MICHAEL BUHOLZER, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Quelque 90 pays y participent, mais ce sommet affiche des ambitions mesurées en l’absence de la Russie et de la Chine.

« Ensemble, nous faisons le premier pas vers une paix juste », a dit le président ukrainien, ajoutant que « le monde est plus fort » que Vladimir Poutine.

Mais le président russe a de facto fixé vendredi la reddition de l’Ukraine comme condition pour des pourparlers. Des exigences rejetées par Kyiv et ses alliés, à l’image samedi de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni qui les a qualifiées de « propagande ».

« Le fait que Poutine ait présenté hier cette stupide proposition de paix montre qu’il est clairement en train de paniquer », a également affirmé le premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte, lors de son arrivée au Sommet.

L’Ukraine arrive « en position de force » au sommet après la réunion du G7, l’accord de principe des 27 à l’ouverture d’adhésion à l’UE et la décision de l’OTAN de piloter directement le soutien militaire à l’Ukraine, a déclaré aux journalistes le président finlandais Alexander Stubb.

« Écrire l’Histoire est probablement un grand mot, mais nous devons commencer à l’écrire », a-t-il dit.

La présidente suisse Viola Amherd, aux côtés de son homologue ukrainien, voit déjà plus loin que ce week-end.

« Nous pouvons préparer le terrain pour des discussions directes entre les parties belligérantes, explique-t-elle. » Si nous voulons inspirer un processus de paix, la Russie doit également être impliquée à un moment donné. Cela est clair pour tous », estime-t-elle.

Un deuxième sommet est envisagé, auquel Kyiv espère qu’une délégation russe participera.

« La prochaine conférence ne devrait absolument pas se dérouler sans la Russie. Nous devons parler à l’ennemi », a lancé la présidente slovène, Natasa Pirc Musar.

Pour avoir un maximum de soutien, les Suisses ont tenté d’inviter le plus grand nombre de pays possibles, non sans difficulté.

Parmi les pays émergents des BRICS, seule l’Arabie saoudite envoie son chef de la diplomatie. Le Brésil, l’Inde ou encore l’Afrique du Sud ont des envoyés de rang moins élevé.

Pékin n’entend pas envoyer d’émissaire en l’absence de Moscou.

Prisonniers et enfants déportés

La réunion, qui se tient dans la station ultra-chic de Bürgenstock, perchée au-dessus du lac des Quatre-Cantons, débutera par une séance plénière samedi en fin d’après-midi, suivie d’un dîner.

PHOTO GABRIEL MONNET, AGENCE FRANCE-PRESSE Vue sur la station de Bürgenstock où est organisé le sommet

La déclaration finale est toujours en discussion. La Suisse a accédé à certaines demandes de M. Zelensky et de ses alliés, selon l’agence suisse Keystone-ATS, citant une source ukrainienne bien informée.

Le terme « agression russe » et « intégrité territoriale » de l’Ukraine seraient ainsi dans la dernière version du projet de déclaration.

Dimanche, trois sujets seront abordés en groupes de travail : sûreté nucléaire, liberté de navigation et sécurité alimentaire, et aspects humanitaires, notamment le sort des enfants ukrainiens déportés en Russie.

Le premier ministre irlandais Simon Harris a dénoncé ce « vol d’enfants », indiquant s’attendre à ce que leur déportation « s’amplifie à l’approche des mois d’été, lorsque l’on entend des références répugnantes à des programmes de vacances en Russie ».

Les Ukrainiens réclament le retour de près de 20 000 mineurs « déportés ou déplacés de force » en Russie.

Un des thèmes majeurs est de voir « comment on peut faire revenir les enfants déportés » grâce à l’aide d’autres États ou organisations internationales, a déclaré Didier Reynders, commissaire européen pour la Justice.

En Ukraine, sur le front oriental de Donetsk, où se déroulent de violents combats, des soldats sont dubitatifs sur ce grand raout diplomatique, tout comme les experts.

À Lucerne, située à quelques kilomètres du Bürgenstock, des dizaines de personnes se sont rassemblées, portant des drapeaux ukrainiens, pour réclamer davantage d’efforts pour la libération des prisonniers de guerre ukrainiens.

Originaire de Marioupol, Hanna, qui ne veut pas donner son nom, car son mari a été capturé il y a deux ans, est venue de Suède : « Je ne peux pas dire que je suis très optimiste, mais je m’attends à des résultats. Il y aura peut-être des processus d’échange pour les prisonniers de guerre », a-t-elle dit.