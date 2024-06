Guerre en Ukraine, jour 842 Frappes de drones et de missiles croisées de Kyiv et Moscou

(Kyiv) L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement attaquées avec des drones et des missiles dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant plusieurs blessés en Ukraine et endommageant un site de stockage de carburant dans une région frontalière russe.