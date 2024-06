(Paris) La gauche française a mis de côté ses divisions sur l’Ukraine ou le Proche-Orient pour présenter vendredi un programme commun de « rupture » aux législatives anticipées et empêcher l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite, qui de son côté promet un gouvernement « d’union nationale » en cas de victoire.

Jérémy TORDJMAN Agence France-Presse

Après la déroute du camp présidentiel aux européennes et la dissolution de l’Assemblée décidée par Emmanuel Macron, les principaux partis de gauche se sont retrouvés vendredi à Paris pour célébrer une union arrachée de haute lutte et détailler leur feuille de route en cas de succès aux législatives des 30 juin et 7 juillet.

Constitué à la hâte face au Rassemblement national (RN, extrême droite) après son triomphe aux èlections européennes, le « Nouveau Front populaire » promet notamment d’augmenter le salaire minimum, de revenir sur la très impopulaire réforme des retraites, et de rétablir l’impôt sur la fortune.

Fruit de négociations sous tension, son programme commun dessine également un compromis sur les questions internationales qui ont divisé la gauche et fait exploser sa précédente coalition.

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Le logo du Nouveau Front Populaire

Sur le Proche-Orient, il appelle ainsi « à agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas […] et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens ».

Principale force à gauche, le parti de La France insoumise (LFI, gauche radicale) a jusqu’à présent refusé d’assimiler le Hamas palestinien à un mouvement terroriste, en rupture avec la position de la France et de l’Union européenne.

Sur la guerre en Ukraine, autre point de crispation, la coalition s’engage à « défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien » et à assurer à Kyiv les livraisons d’armes « nécessaires ».

Reste toutefois le débat sur l’identité de celui ou celle qui, à gauche, pourrait devenir premier ministre.

Arrivé en tête à gauche aux européennes, l’eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann a appelé vendredi à rejeter l’hypothèse Jean-Luc Mélenchon, tribun de la gauche radicale accusé notamment de positions ambigües sur l’antisémitisme.

L’ancien candidat LFI à la présidentielle a récemment créé la polémique en affirmant que l’antisémitisme était « résiduel » en France en dépit de chiffres officiels faisant état d’une flambée d’actes antijuifs.

Dans son programme commun, le Nouveau Front populaire affirme au contraire que « les actes racistes, antisémites et islamophobes […] connaissent une explosion inquiétante, sans précédent ».

Recours en justice

À l’extrême droite, pressenti pour être premier ministre en cas de victoire, le président du RN Jordan Bardella a fait vendredi de cette gauche unie « son principal adversaire » aux législatives, alors que le camp macroniste est distancé dans les sondages.

Crédité de plus de 30 % d’intentions de vote, le RN cherche à élargir ses soutiens afin d’accéder pour la première fois de son histoire au pouvoir. Sa cheffe de file, Marine Le Pen, a promis vendredi que le parti formerait « un gouvernement d’union nationale » pour « sortir la France de l’ornière » et annoncé « un certain nombre de surprises dimanche », date limite de dépôt des candidatures.

PHOTO DENIS CHARLET, AGENCE FRANCE-PRESSE La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a visité un marché d’Henin-Beamont, dans le nord de la France, le 14 juin.

Le parti, héritier du Front national cofondé en 1972 par un Waffen-SS, continue toutefois d’inquiéter une partie du pays.

Deuxième youtubeur le plus suivi de France avec 19 millions d’abonnés, Squeezie a mis en garde contre « une montée drastique de l’extrême droite » et des mobilisations contre le RN sont prévues ce week-end dans le pays, à l’appel des syndicats.

M. Bardella a réagi en dénonçant vendredi des appels « extrêmement dangereux » à « l’insurrection », tout en se disant « très attaché à la liberté d’expression ».

Sur le plan politique, son parti a engrangé récemment plusieurs ralliements, dont celui d’Éric Ciotti, président de la principale formation de droite, Les Républicains (LR), plongé dans une crise profonde.

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Le président de la formation Les Républicains, Éric Ciotti

Pour s’être allié avec le RN, M. Ciotti a été exclu par les instances de son parti mais a déposé un recours en justice, examiné vendredi par le tribunal judiciaire de Paris.

Face à cette recomposition politique accélérée, le premier ministre Gabriel Attal a dénoncé « des accords de boutique » à droite comme à gauche.

Depuis Bari, en Italie, où il participe au Sommet du G7, Emmanuel Macron a dit jeudi espérer que l’approche des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) dissuade les Français de choisir des dirigeants « pas prêts » à assurer l’organisation de l’évènement. M. Bardella lui a répondu sur X en affirmant qu’il ne « modifierait pas » le « dispositif » des JO s’il dirigeait le futur gouvernement.

L’incertitude dans le pays préoccupe en tout cas les marchés : la Bourse de Paris a signé sa pire semaine depuis mars 2022 (-6,23 %) et effacé ses gains de l’année.