(Paris) Les partis de gauche français détaillent vendredi leur programme commun négocié dans la douleur pour les élections législatives anticipées convoquées par le président Emmanuel Macron après la déroute de son camp aux élections européennes, et qui n’en finissent pas de faire imploser la droite.

Jérémy TORDJMAN Agence France-Presse

Après le séisme provoqué par le triomphe de l’extrême droite dimanche et la dissolution de l’Assemblée nationale, la chambre basse du parlement français, par le chef de l’État, les principaux partis de gauche ont annoncé jeudi soir un accord sur un programme de « rupture » et des listes communes aux élections du 30 juin et 7 juillet, malgré des divergences sur des sujets majeurs tels que l’aide à l’Ukraine ou l’Europe.

Fruit d’intenses tractations, ce programme commun, qui porte sur les « 100 premiers jours du mandat », a été détaillé à 11 h 30 (5 h 30 heure de l’Est) à Paris lors d’une conférence de presse des chefs de file du Nouveau Front Populaire, qui reprend le nom d’une coalition formée en France en 1936 face au péril du nazisme.

Les mouvements de gauche, de Place publique aux Insoumis en passant par les Ecologistes, le PCF et le Parti socialiste, promettent d’abroger les réformes des retraites, de l’assurance chômage et la loi immigration.

Sur le dossier ultra-sensible du conflit au Proche-Orient, ils dénoncent également dans leur programme « les massacres terroristes du Hamas ».

Les mouvements de gauche ont décliné leur programme commun en trois parties : 15 premiers jours de « rupture » avec notamment des mesures « d’urgence sociale » ; un « été des bifurcations » avec la présentation de plusieurs lois (pouvoir d’achat, santé, éducation) qui s’étalera sur les 100 premiers jours ; puis un volet de « transformations » sur les mois suivants.

Jeudi soir, les ténors socialistes, écologistes, communistes et de La France insoumise (LFI, gauche radicale), avaient multiplié les superlatifs pour saluer un « évènement politique considérable » mais ils doivent encore s’accorder sur celui ou celle qui dirigera le gouvernement en cas de victoire.

Tenant d’une ligne social-démocrate et arrivé en tête des européennes à gauche aux côtés des socialistes, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann a fini par soutenir cette coalition vendredi en assurant avoir « obtenu » des « engagements extrêmement clairs » sur l’Ukraine, l’Europe et le conflit israélo-palestinien.

Mais il a affirmé que le chef de file de cette alliance ne pourrait être Jean-Luc Mélenchon la figure de proue clivante de LFI, bien que ce dernier soit arrivé tout près du second tour de la dernière présidentielle. Le tribun de la gauche radicale est accusé de proximité avec la Russie et de positions ambigües sur l’antisémitisme depuis le 7 octobre.

« Il faut une personne qui fasse consensus », a déclaré M. Glucksmann sur la radio France Inter.

Ainsi unie pour ce scrutin uninominal à deux tours, la gauche se prend à espérer une « victoire » face au Rassemblement national (RN, extrême droite) qui est toutefois en position de force, porté par son score sans précédent aux européennes (31,3 %) et des sondages qui donnent ce parti grand favori du scrutin.

Recours en justice

Une de ses chefs de file, Marine Le Pen, a promis vendredi que le RN formerait « un gouvernement d’union nationale » pour « sortir la France de l’ornière » en cas de victoire au soir du 7 juillet.

PHOTO DENIS CHARLET, AGENCE FRANCE-PRESSE La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a visité un marché d’Henin-Beamont, dans le nord de la France, le 14 juin.

« Nous rassemblerons tous les Français, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui sont conscients de la situation catastrophique de notre pays », a déclaré la leader d’extrême droite lors d’un déplacement.

Depuis dimanche, le RN, héritier du Front national, parti cofondé en 1972 par un Waffen-SS, Pierre Bousquet, a engrangé plusieurs ralliements dont celui d’Eric Ciotti, président de la principale formation conservatrice en France, Les Républicains (LR).

L’alliance inédite qu’il a proposée avec l’extrême droite a fait voler en éclats son parti, dont sont issus plusieurs anciens présidents de la République.

M. Ciotti a été exclu par les instances de son parti mais s’accroche à son poste et a déposé un recours contre son éviction qui doit être examiné vendredi par le tribunal judiciaire de Paris. Ses opposants doivent, eux, réunir un nouveau bureau politique pour valider formellement cette exclusion.

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Le président de la formation Les Républicains, Eric Ciotti

Dans le camp gouvernemental, promis à une lourde défaite selon les sondages, le premier ministre Gabriel Attal a lancé sa campagne jeudi en se posant en rempart contre les « extrêmes », à droite comme à gauche.

Depuis Bari, en Italie, où il participe au Sommet du G7, le président Emmanuel Macron a estimé jeudi ne pas « être affaibli » sur la scène internationale, malgré sa déroute aux européennes et la possibilité bien réelle qu’il soit contraint de nommer un premier ministre issu des oppositions après les législatives.

À Bari, le chef de l’État, dont la cote de popularité est au plus bas depuis sa réélection en 2022, a convoqué un autre argument pour tenter de convaincre les électeurs : l’approche des Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août.

Les Français vont « intégrer les Jeux olympiques » dans leurs « choix » aux législatives, a-t-il assuré. « Je pense qu’ils n’ont pas envie d’avoir des Jeux olympiques qui se présentent mal » avec « des gens qui ne sont pas prêts du tout » à les organiser, a-t-il souligné, visant implicitement les dirigeants du RN.