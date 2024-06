Frappes de drones et de missiles croisées de Kyiv et Moscou

(Kyiv) L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement attaquées avec des drones et des missiles dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant plusieurs blessés en Ukraine et endommageant un site de stockage de carburant dans une région frontalière russe.

Agence France-Presse

Les deux pays ont intensifié leurs attaques aériennes transfrontalières ces derniers mois, Kyiv ciblant les raffineries et dépôts de carburant russes et Moscou visant les centrales électriques et les installations de stockage de gaz ukrainiennes.

Côté russe, la défense antiaérienne a abattu dans la nuit 87 drones ukrainiens, dont 70 ont visé la région méridionale de Rostov, qui abrite notamment le quartier général de l’opération russe en Ukraine.

Selon le gouverneur de la région Vassili Goloubev, l’attaque n’a pas fait de victimes, mais a provoqué des coupures d’électricité dans plusieurs localités.

ILLUSTRATION VALENTIN RAKOVSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Une carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 13 juin

Dans la région de Voronej, frontalière de l’Ukraine, « un dépôt de pétrole a été légèrement endommagé » par la chute de débris de drones abattus, a indiqué sur Telegram le gouverneur Alexandre Goussev.

L’armée de l’air ukrainienne a elle annoncé avoir détruit 14 missiles et 17 drones russes au cours de la nuit.

Une nouvelle vague de frappes était aussi en cours dans la matinée, avec des missiles Kinjal survolant la région de Kyiv et se dirigeant vers celle de Khmelnytsky, plus à l’ouest, selon la même source.

La région de Khmelnytsky comporte un aérodrome militaire visé à de multiples reprises par la Russie.

À Solyodvé, près de la ligne de front dans la région orientale de Donetsk, « six personnes ont été blessées » et une dizaine de bâtiments endommagés lors d’un bombardement russe, a indiqué le gouverneur Vadym Filachkine.

Trois personnes ont aussi été blessées dans une attaque de drone dans la région de Soumy (Nord-Est) et plusieurs bâtiments ont été touchés par un incendie dans la région voisine de Kharkiv, cible d’une offensive terrestre russe depuis le 10 mai.