(Paris) Seuls 24 % des Français disent faire « confiance » à Emmanuel Macron, en baisse de 5 points, son plus bas niveau depuis le début de son second mandat en 2022, selon un sondage publié jeudi et réalisé après la dissolution par le président français de l’Assemblée nationale.

Agence France-Presse

Il se rapproche des 23 % enregistrés en décembre 2018, pendant la contestation sociale des Gilets jaunes, qui avait été le plus faible niveau de confiance depuis sa première élection en 2017, observe l’institut Elabe.

La confiance baisse de trois points dans le propre camp du président Macron, même si elle reste élevée, à 71 %. Le recul est plus net dans les oppositions : il perd cinq points de confiance auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale, 17 %), et six auprès des électeurs de Marine Le Pen (extrême droite, 6 %).

Au total, 38 % des personnes interrogées disent avoir une « image positive » de Jordan Bardella, le chef de file du Rassemblement national de Marine Le Pen pour les européennes. Elle-même est à 33 %.

Le séisme provoqué en France par la dissolution de l’Assemblée par le président Macron et la forte poussée de l’extrême droite française aux européennes continuait jeudi de provoquer des secousses, à 17 jours de législatives qui pourraient affecter notamment le cap diplomatique du pays.

Le sondage a été réalisé par internet du 11 au 12 juin auprès d’un échantillon de 1502 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Selon les résultats, la marge d’erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 % à la hausse ou à la baisse.