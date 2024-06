Législatives en France Forte baisse de la cote de confiance d’Emmanuel Macron

(Paris) Seuls 24 % des Français disent faire « confiance » à Emmanuel Macron, en baisse de 5 points, son plus bas niveau depuis le début de son second mandat en 2022, selon un sondage publié jeudi et réalisé après la dissolution par le président français de l’Assemblée nationale.