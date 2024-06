La ville de Tchassiv Iar est réputée stratégique par l’Ukraine et la Russie.

(Kyiv) La situation sur le front ukrainien est « tendue » aux abords d’Ivanivske, une localité voisine de Tchassiv Iar, ville du front Est que les deux camps jugent stratégique, a affirmé l’armée de Kyiv.

Agence France-Presse

La Russie vise cette cité dans le but d’effectuer une percée dans le Donbass en direction de Kramatorsk, principale ville encore sous contrôle ukrainien dans la région.

« Deux situations de combat sont en cours près d’Ivanivske. La situation est tendue », a expliqué l’état-major ukrainien dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Les soldats dans la zone confirment des affrontements très difficiles, l’Ukraine manquant d’hommes et de munitions.

« Nous avons besoin de choses à longue portée, d’artillerie plus moderne, de plus de drones FPV, de plus de drones de toutes sortes. Cela vient, mais pas dans les quantités nécessaires », a confié mardi à l’AFP Rouslan, officier de presse de la 41e brigade.

« La situation est difficile, très difficile », a-t-il ajouté.

La Russie multiplie aussi les assauts plus au sud, dans le secteur de Pokrovsk. Une personne a été tuée dans cette zone dans un bombardement.

Plus au nord, dans la région de Kharkiv, des évacuations sont en préparation.

« Nous préparons actuellement un plan d’évacuation pour la direction de Zolotchiv », une localité au nord-ouest de la ville de Kharkiv, a expliqué Oleg Synegoubov, gouverneur de la région, évoquant une « évacuation obligatoire des familles avec enfants ».

Les forces russes ont lancé le 10 mai dans cette zone un important assaut terrestre, remportant leurs gains territoriaux les plus importants en 18 mois. Leur avancée semble avoir été freinée, mais l’armée ukrainienne reste à la peine face à un adversaire mieux équipé et plus nombreux.

Dans la région de Kherson, une habitante est décédée après un bombardement au « mortier », selon un communiqué du bureau de procureur régional.

Et dans la partie occupée de cette même région, Vladimir Saldo, le gouverneur désigné par Moscou, a lui déclaré qu’« une femme de 78 ans a été tuée par un obus ».