La CEDH se penche sur l’agression russe de l’Ukraine et l'écrasement du MH17

Des violations « massives et horribles des droits de l’Homme » : les gouvernements ukrainien et néerlandais ont exposé mercredi devant la Cour européenne des droits de l’Homme leurs arguments en faveur d’une condamnation de Moscou pour ses agressions militaires à partir de 2014 et 2022 et la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines.