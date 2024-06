(Londres) L’infirmière britannique Lucy Letby, condamnée en août 2023 à la prison à vie pour avoir tué sept nouveau-nés, est de retour devant la justice mercredi pour tentative de meurtre d’une autre petite fille dans l’hôpital où elle travaillait.

Agence France-Presse

Lucy Letby, 34 ans, est accusée d’avoir tenté de tuer un nouveau-né prématuré, appelé au tribunal « Baby K », à l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, en février 2016.

Le procureur Nick Johnson a affirmé que l’ancienne infirmière avait été « prise pratiquement en flagrant délit » par un pédiatre alors qu’elle déplaçait le tube respiratoire du nouveau-né.

En août, cette infirmière de 34 ans a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés prématurés et de six tentatives de meurtre dans l’hôpital où elle travaillait, en 2015 et 2016, ce qui fait d’elle la plus grande tueuse d’enfants de l’histoire moderne du Royaume-Uni.

Elle n’a aucune possibilité de faire appel de ce jugement, a tranché la justice britannique fin mai.

À l’issue du premier procès, le jury n’était cependant pas parvenu à un verdict sur six autres tentatives de meurtre dont elle était accusée. D’où cette nouvelle procédure concernant l’un d’entre eux, « Baby K », qui devrait durer deux à trois semaines.

Lucy Letby, qui était assise mercredi sur le banc des accusés, nie avoir tenté de tuer le nourrisson.

PHOTO ELIZABETH COOK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Croquis d’artiste représentant Lucy Letby, à côté de son avocat Richard Thomas, comparaissant par vidéo au tribunal de Warrington, en Angleterre, le jeudi 12 novembre 2020.

« Il est important de souligner que les précédentes condamnations ne prouvent pas cette accusation », a défendu son avocat Ben Myers.

Le procureur, de son côté, a appelé le jury à ne pas oublier les précédentes condamnations de l’infirmière au moment de rendre leur décision.

Lucy Letby, qui avait également clamé son innocence tout au long des dix mois de procès, a été condamnée à la perpétuité incompressible, une peine très rare dans le droit anglais.

Cette jeune femme, dont les motivations n’ont à ce jour jamais été éclaircies, travaillait dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Sur la période s’étalant entre juin 2015 et juin 2016, Lucy Letby a injecté de l’air par intraveineuse aux nouveau-nés prématurés, utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l’air ou une surdose de lait dans leur estomac.

L’infirmière s’en prenait aux nouveau-nés après le départ de leurs parents, quand l’infirmière responsable s’éloignait, ou la nuit quand elle était seule. Elle se joignait ensuite parfois aux efforts collectifs pour sauver ces nourrissons, et assistait même les parents désespérés.